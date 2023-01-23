شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر الدعائى لفيلم "الحب بتفاصيله".. والفيلم يجمع 5 أغانٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الحب بتفاصيله" البوستر الدعائي للفيلم ويحمل الفنان محمد نور والفنانة ملك قورة ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية في شهر فبراير تزامنًا مع احتفالات عيد الحب.

ويعتبر فيلم "الحب بتفاصيله" عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددًا كبيرًا من الأغاني حيث يضم الفيلم أغنية دويتو بين مصطفى قمر ومحمد نور وأخرى مع مطرب المهرجانات أحمد نافع في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات وأغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى