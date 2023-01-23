شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ونيللى كريم وريهام حجاج يحافظن على تواجدهن فى رمضان للعام الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنافس عدد من نجوم الفن في الدراما التليفزيونية في كل عام في الماراثون الرمضانى، الذى يشهد عرض عدد كبير من المسلسلات بمشاركة عدد كبير من الفنانين الذين يحرص بعضهم على الاستمرارية في الظهور في كل رمضان والبعض الأخر يتخلف عن الظهور إما لانشغاله في تصوير فيلم أو لم يستقر على عمل يطل به على جمهوره، ولكن هناك 3 نجمات استطاعن الحفاظ على استمرارية تواجدهن فى دراما رمضان للعام الرابع على التوالى.



يسرا

يسرا

تعتبر النجمة الكبيرة يسرا، من أبرز النجمات التي تحرص على الاستمرارية في الظهور الرمضانى كل عام وينتظر الجمهور أعمالها بشغف، حيث قدمت مسلسل "خيانة عهد" عام 2020، ومسلسل "حرب أهلية" عام 2021، ومسلسل أحلام سعيدة" عام 2022، أما شهر رمضان المقبل فسوف تطل النجمة يسرا على جمهورها من خلال مسلسل "حمد لله على السلامة".



نيللى كريم

نيللى كريم

لا تختلف النجمة نيللى كريم عن يسرا، فهى دائمة التواجد وتحاول أن تحافظ على تواجدها في شهر رمضان، حيث أن لديها جمهور ينتظر ا‘مالها أيضاً، ففى عام 2020 قدمت مسلسل "بـ 100 وش"، وفى عام 2021 قدمت مسلسل "ضد الكسر"، وفى عام 2022 قدمت مسلسل "فاتن أمل حربى"، وتطل نيللى كريم على جمهورها خلال شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "عملة نادرة".



ريهام حجاج

ريهام حجاج

استطاعت النجمة ريهام حجاج أيضا الحفاظ على تواجدها في دراما رمضان خلال الأربع سنوات الماضية، حيث قدمت مسلسل "لما كنا صغيرين" عام 2020، ومسلسل "وكل ما نفترق" عام 2021، ومسلسل "يوتيرن" عام 2022، وسوف تطل على جمهورها في شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "جميلة".