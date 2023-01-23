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اقتراحات بتحويل مذكرات الأمير هاري لـ تليفزيون واقع

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القاهرة - سامية سيد - زعم تقرير جديد أن المديرين التنفيذيين في Netflix يضغطون من أجل جعل فيلم  Duque and Duchess of Sussex  عبارة عن سلسلة واقع منزلى كنتيجة لنجاح ومبيعات مذكرات الأمير هارى، والتى أصبحت الأكثر مبيعًا.

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وذكرت صحيفة The Sun أن المديرين التنفيذيين لعملاق البث المباشر "أثاروا الدهشة" بشأن كمية القنابل الشخصية والعائلية فى سبير مقارنة بسلسلتهم الوثائقية الأكثر هدوءًا حول هارى وميجان.

The success of the book SPARE has made Netflix consider a new...

وقال مصدر: "كانت مذكرات هاري بالتأكيد نقطة نقاش، وبينما قد يعتقد الكثيرون أن المديرين التنفيذيين سينزعجون من حجم الكشف عن الحقائق في سبير مقابل العرض ، ففي الحقيقة كانت سيناريوهات مختلفة..لقد سجلوا أرقام مشاهدة رائعة ويريدون لقمة ثانية من الكعكة، حيث تشعر Netflix أنهم في موقع رئيسي لمشروع ثان."

خطط Netlfix المزعومة لهاري وميجان

وتابع المصدر، "من الآن فصاعدًا، ستكون تداعيات ما يحدث لهاري وميحان رائعة للمشاهدين، نحن نعلم أن الزوجين يصوران موادًا طوال الوقت، لذلك لا يزال هناك كنزًا دفينًا، مما قد يؤدي إلى مشاهدة الديناميت".

بالنسبة لسلسلة Netflix المكونة من ستة أجزاء من Meghan وHarry، يبدو أن العديد من المقابلات التى تم تسجيلها أجريت في بيئة منزلية ومع ذلك، تم التأكيد على أن الإنتاج قد تم تصويره فى عقار مختلف بقيمة 33.5 مليون دولار.

سعر كتاب الأمير هارى يثير التساؤلات فى بريطانيا
وتصدر الكتاب الجديد للأمير هارى "الاحتياطى"سبير" عناوين الأخبار مؤخرا فى الصحافة العالمية، بعدما كشف دوق ساسيكس "المتمرد" عن تفاصيل خلافات بينه وبين العائلة الملكية في بريطانيا، بحسب سكاى نيوز.

 

وبحسب بيانات دار "Penguin Random House" التي نشرت للكتاب، فإن العمل حطم أرقاما مبيعاتها في اليوم الأول لطرحه، حيث بيعت 1.4 مليون نسخة منه باللغة الإنجليزية، في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا.

 

وهذا الرقم يُعد الأكبر في تاريخ دار النشر الذي يمتد لما يقرب من 100 عام في مجال النشر، كواحدة من كبرى الدور التي تطرح الكتب في العالم.

 

وتجاوزت مبيعات الأمير هاري الرقم القياسي الذي حققه كتاب مذكرات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعنوان "الأرض الموعودة"، والذى تجاوزت مبيعاته 887 ألف نسخة في يومه الأول بالولايات المتحدة وحدها عام 2020.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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