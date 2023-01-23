شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراحات بتحويل مذكرات الأمير هاري لـ تليفزيون واقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم تقرير جديد أن المديرين التنفيذيين في Netflix يضغطون من أجل جعل فيلم Duque and Duchess of Sussex عبارة عن سلسلة واقع منزلى كنتيجة لنجاح ومبيعات مذكرات الأمير هارى، والتى أصبحت الأكثر مبيعًا.

وذكرت صحيفة The Sun أن المديرين التنفيذيين لعملاق البث المباشر "أثاروا الدهشة" بشأن كمية القنابل الشخصية والعائلية فى سبير مقارنة بسلسلتهم الوثائقية الأكثر هدوءًا حول هارى وميجان.

وقال مصدر: "كانت مذكرات هاري بالتأكيد نقطة نقاش، وبينما قد يعتقد الكثيرون أن المديرين التنفيذيين سينزعجون من حجم الكشف عن الحقائق في سبير مقابل العرض ، ففي الحقيقة كانت سيناريوهات مختلفة..لقد سجلوا أرقام مشاهدة رائعة ويريدون لقمة ثانية من الكعكة، حيث تشعر Netflix أنهم في موقع رئيسي لمشروع ثان."

خطط Netlfix المزعومة لهاري وميجان

وتابع المصدر، "من الآن فصاعدًا، ستكون تداعيات ما يحدث لهاري وميحان رائعة للمشاهدين، نحن نعلم أن الزوجين يصوران موادًا طوال الوقت، لذلك لا يزال هناك كنزًا دفينًا، مما قد يؤدي إلى مشاهدة الديناميت".

بالنسبة لسلسلة Netflix المكونة من ستة أجزاء من Meghan وHarry، يبدو أن العديد من المقابلات التى تم تسجيلها أجريت في بيئة منزلية ومع ذلك، تم التأكيد على أن الإنتاج قد تم تصويره فى عقار مختلف بقيمة 33.5 مليون دولار.