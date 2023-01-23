تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي

كتب امير فتحي في الاثنين 23 يناير 2023 05:44 مساءً - كشفت الفنانة سمية الألفي عن تطورات حالتها الصحية وحقيقة الأنباء التي ترددت عنها في الساعات الماضية حول تدهور وضعها الصحي إثر معاناتها من مرض السرطان .

أكدت الفنانة سمية الألفي في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” مع الإعلامية إيمان الحصري على أنها بخير وصحة جيدة وتعافيت من مرض السرطان، وذلك بعد مرور عام على إجرائها لعملية جراحية لاستئصال الورم وخضوعها بعد ذلك لجلسات العلاج الكيماوي .

فقالت: “أنا كويسة الحمد لله، كله تمام .. عدت سنة على الجراحة بتاعة السرطان والفحوصات بتاعتي كلها أثبتت إني الكانسر خلاص وإن كله تمام” .

تابعت معربة عن اندهاشها من الأخبار التي تم تداولها عن تدهور حالتها: “أنا مندهشة جدا من اللي حاصل النهاردة والدوشة وتليفونات طول النهار والصحفيين كلهم، بطلت أرد على التليفون .. دي إشاعات ومش عارفة جابوها منين وملهاش أي أساس من الصحة” .

واصلت “الألفي”: “هيبقى فيه متابعة طبعا لأن الكانسر مش سهل وربنا كريم وأنا أتمنى إنه ميرجعش تاني .. وبشكر كل الناس اللي عايزة تتطمن عليا ومش عايزاهم ينزعجوا بالأخبار اللي مش حقيقية” .

وأشارت إلى أنها لم تتحدث نهائيا عن تفاصيل مرضها أو مشوارها في العلاج من قبل، مضيفة: “سنة 2022 كانت سنة صعبة أوي، وبتمنى من ربنا محدش يواجه ده ابدا .. الكانسر مرض صعب أوي والتعافي منه أصعب والعلاج بتاعه أصعب وأصعب .. سنة من أثقل السنوات بعمري” .

وكانت قد خضعت الفنانة سمية الألفي في ديسمبر من عام 2021 لجراحة خطيرة تتمثل في استئصال ورم في الصدر من الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى عملية في الغدد اللمفاوية في مستشفى بمنطقة المهندسين بالقاهرة .