وفاة فنانة مصرية بعد صراع مع مرض السرطان

كتب امير فتحي في الاثنين 23 يناير 2023 05:44 مساءً - توفيت يوم أمس الأحد الفنانة رانيا شعلان بعد صراع طويل مع مرض السرطان “سرطان العظام” داخل أحد مستشفيات 6 أكتوبر .
وأعلن خبر وفاة رانيا شعلان الفنان حمزة العلي في منشور له عبر حسابه على موقع “فيس بوك”، جاء فيه: “صديقتي الجميلة الطيبة الفنانة الرقيقة رانيا شعلان في رحاب الله” .
تابع: “ربنا يرحمك ويجازيكِ بصبرك على مرضك حسنات ورحمات عظيمة ويسكنك جنة الفردوس ويصبر الأهل وأحبابك يا غالية .. لله الباقء والدوام” .
وأقيمت صلاة الجنازة وتشييع جثمان الفنانة الراحلة عقب صلاة العصر، يوم أمس الأحد من مسجد الشرطة في الشيخ زايد .
يذكر أن رانيا شعلان انطلقت في مشوارها الغنائي منذ حوالي 13 عامًا، وكانت تقدم أسلوبها الخاص في الغناء وتأليف الكلمات والألحان .. ومن أشهر أعمالها “خيال المآتة” و “بحلم” .
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