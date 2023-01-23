أول ظهور لجورج وسوف بعد وفاة نجله وديع

كتب امير فتحي في الاثنين 23 يناير 2023 05:44 مساءً - وثقت الفنانة بدرية طلبة لقائها بالفنان جورج وسوف على هامش حضورها لحفل توزيع جوائز “Joy Awards”، الذي أقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مساء يوم السبت الماضي، وذلك في أول ظهور له بعد وفاة نجله “وديع” وانتهاء أيام العزاء .

نشرت بدرية طلبة صورا جمعتها بجورج وسوف عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري، ظهرت بها إلى جانبه وهي تحتضنه، بينما كان سلطان الطرب جالسا ومرتديا بدلة باللون الأسود .

وكانت قد ترددت في الأيام الماضية أنباءا حول نية الفنان جورج وسوف اعتزال الفن والغناء بعد وفاة نجله الأكبر “وديع” .

وكشفت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى حقيقة تلك الأنباء في تصريحات صحفية لها مشيرة إلى أن الفنان جورج وسوف حزين لدرجة كبيرة .

وقال سلطان الطرب للمقربين له أنه لن يتمكن من الغناء مجددا ولا يريد أن يسمع اسم “أبو وديع” على المسرح كما يردد الجمهور دائما في حفلاته .

وأضافت هنادي عيسى أن جورج وسوف سوف يقيم مؤتمرا صحفيا بعد أربعين “وديع” ليوضح هل سيعتزل الفن أم لا؟ .

ورحل وديع جورج وسوف عن عالمنا مساء الجمعة 6 يناير بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت تواجده في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في بيروت .

وذلك على خلفية خضوعه لعملية تكميم المعدة، والتي نتج عنها مضاعفات تسببت له في نزيف حاد وكان بحاجة إلى نقل دم إلا أن فصيلته فصيلة نادرة .