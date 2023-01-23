“البيبي شبه مين؟” .. حسن الرداد يجيب

كتب امير فتحي في الاثنين 23 يناير 2023 05:44 مساءً - تحدث الفنان حسن الرداد عن طفله الأول “فادي” من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، واللذان كانا قد رزقا به في بداية شهر يناير الجاري .

تلقى حسن الرداد سؤالا في مقابلة له مع برنامج “ET بالعربي” على هامش حضوره لحفل Joy Awards حول إن كان نجله يشبهه أم يشبه والدته .

ليجيب الرداد قائلا: “هو لسه، بيقولو شكله بيتغير كل شوية بس لحد دلوقتي شبه إيمي .. نفسي الصفات الكويسة اللي عندي ياخدها، بلاش الصفات اللي مش حلوة” .

وكان قد أعلن الفنان حسن الرداد بشكل رسمي استقباله لمولوده الأول من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن المنشور صورة ليد حسن الرداد وهو ممسكا بيد طفله، كاشفا عن إسمه وهو “فادي” على إسم شقيقه الراحل فادي الرداد .

وكتب في تعليقه على الصورة: “للَّهِ مُلْك السَّمَوَات وَالْأَرْض يَخْلُق مَا يَشَاء يَهَب لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَب لِمَنْ يَشَاء الذُّكُور .. الحمدلله ربنا رزقنا وفى نفس يوم ميلادى بالطفل فادي حسن الرداد” .

أضاف: “اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى، وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله” .