شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يحيى حفلاً غنائيًا فى دمشق بسوريا يوم عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب اللبنانى مروان خورى، حفلاً غنائيًا في دمشق بسوريا يوم 14 فبراير الشهر المقبل بمناسبة عيد الحب، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وطرح المطرب مروان خورى أحدث أغانيه، مؤخرًا والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر داني خورى.

كما يحيى النجمان اللبنانيان إليسا ومروان خورى حفلاً غنائيًا، في لبنان يوم 11 فبراير المقبل، بمناسبة عيد الحب ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التى يتفاعل معها الجمهور.

وفى سياق آخر، أحيت النجمة إليسا حفلاً غنائيا فى الكويت يوم 24 نوفمبرالماضى، كما أحيت حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا فى باريس يوم 12 نوفمبرالماضى أيضا ، وكانت هذه المرة الرابعة لإليسا التى تقف فيها على مسرح أولمبيا، ووقفت للمرة الأولى فى العام 2017 والمرة الثانية كانت فى العام 2019 وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحًا كبيرًا، والمرة الثالثة فى 6 نوفمبر 2021.

كما احتفلت النجمة إليسا، بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد "من أول دقيقة"، إلى أكثر من 300 مليون مشاهدة كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "100 مليون لـ بتمون ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

كما احتفلت النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.