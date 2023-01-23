شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يشارك بصور من كواليس تصوير مسلسل " ضرب نار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم ماجد المصرى، جمهوره بصور من كواليس تصوير المسلسل الجديد "ضرب نار"، عبر حسابه على إنستجرام، وكتب ماجد المصرى على الصورة قائلاً: "من مسلسل ضرب نار رمضان إن شاء الله 2023 ".

وتدخل ياسمين عبد العزيز السباق الرمضانى بـ "ضرب نار"، والذى يعد من الأعمال المنتظرة هذا العام، ويشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد العوضى، والذى يعد ثالث تعاون درامى بينهما، بعدما قدمًا سويًا مسلسلات "لآخر نفس" ومسلسل "اللى ملوش كبير" العام قبل الماضى.

ومسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته سهير المرشدى، ماجد المصرى و هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل التعاون الثالث بين ياسمين والعوضى في الدراما بعدما قدما سوياً مسلسلى "لآخر نفس" و"اللى مالوش كبير".

قدم ماجد المصرى شهر رمضان الماضى مسلسلين الأول هو "ملف سرى" مع هانى سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، والثانى "توبة" مع عمرو سعد، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، محمد لطفى، انتصار، حسن أبو الروس.



ماجد المصرى