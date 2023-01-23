شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تزعم محاولة بيكيه العودة إلى شاكيرا لكنها رفضت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن مقطع أغنية شاكيرا، "لن أعود إليك، حتى إذا كنت تبكي أو تتوسل إليّ"، كان حقيقيًا، حيث تفيد التقارير الإعلامية، بأن بيكيه أراد العودة إلى شاكيرا، لكنها رفضت ذلك، وفي حين أن هذه السطور قد لا تشير إلى محاولة حقيقية من قبل بيكيه لتسوية خلافاتهما، إلا أن تقريرًا من صحفى Univision جوردى مارتن، أضاف مزيدًا من الوقود إلى هذه الشائعات.

مصادر مقربة تزعم محاولة بيكيه للعودة إلى شاكيرا

وزعم جوردى مارتن، أن مصادر مقربة من شاكيرا ذكرت أن لاعب كرة القدم قرر إنهاء العلاقة في أبريل من عام 2022، لكن بعد شهر من مغادرته منزل الأسرة حاول إقناع شاكيرا بنسيان كل شيء والعودة إلى طبيعته، وأضاف جوردى مارتن: "ندم بيكيه على ترك شاكيرا وقرر المحاولة مرة أخرى"، ولكن نظرًا لأن هذا لم يكن احتمالًا ممكنًا، انطلق بيكيه لبدء حياته الجديدة مع كلارا شيا.

علبة مربى فراولة وراء انفصال شاكيرا وبيكيه.. اعرف الحكاية

وبينما تعرف النساء دائما بقوة ملاحظتهن فيما يتعلق بالعلاقة مع شريك الحياة، كذلك اهتمامهن بأدق التفاصيل الحياتية، أشار - تقرير سابق - أن هذه الميزة ربما هى التى قادت النجمة شاكيرا لاكتشاف خيانة زوجها اللاعب السابق لبرشلونة جيرارد بيكيه لها، مع كلارا شيا مارتى، البالغة من العمر 23 عاما، حيث انخرط الزوجان فى خلاف مرير منذ أن افترقا بعد قصة حب استمرت 12 عامًا.

بيكيه وشاكيرا

ظهرت شائعات أن نجم برشلونة السابق كان على علاقة غرامية فى يونيو، حيث صدم الزوجان متابعيهم ببيان مشترك أعلنا فيه انفصالهما بعد أيام قليلة، ووفقا لـ ShowNews Today ، فقد علمت شاكيرا أن بيكيه كان يغش بعد اكتشاف دليل صغير فى الثلاجة.

مربى فراولة فى الثلاجة

وبحسب ما ورد، عادت شاكيرا إلى المنزل بعد فترة من السفر، وعثرت على علبة من مربى الفراولة فى ثلاجتهم، رغم أن بيكيه أو شاكيرا أو حتى الأطفال لا يحبون مربى الفراولة، وهو ما جعل شاكيرا تستنتج أن زوجها كان على علاقة مع سيدة، وأن امرأة أخرى كانت فى منزلهم.