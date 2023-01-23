شكرا لقرائتكم خبر عن 18 عامًا على عرض فيلم "فتح عينيك" وعبارات خالد صالح العالقة مع الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الإثنين 18 عامًا على عرض فيلم "فتح عينيك" الذي طرح فى 23 يناير 1993، وحقق نجاحًا وقت عرضه، كما حقق نجاحًا أكبر بعد عرضه على القنوات الفضائية، حيث شهد العمل اجتماع عدد من النجوم الشاب وقتها وقدموا الفيلم وبعدها انطلقوا نحو البطولات السينمائية والتليفزيونية.

فيلم "فتح عينيك"، بطولة مصطفى شعبان ونيللى كريم ويوسف الشريف وطلعت زكريا وخالد زكى، وخالد صالح وبشرى ومحمد سليمان تأليف محمد حفظى وإخراج عثمان أبو لبن.

وقدم النجم الراحل خالد صالح، واحدًا من أدواره القوية وقدم شخصية عم سيد، موظف الأرشيف، ومشهده في الفيلم لمصطفى شعبان وكلامه:"أوعى تفتكر لما تعرف الحقيقة هترتاح، الدنيا مسرح كبير وكل واحد بيعمل الدور اللي مكتوب له، لو أنت ناوي تغير دورك وتمد إيدك وتفتح الستارة الله أعلم هتشوف إيه ورا الكواليس.. بس ممكن اللي تشوفه يخليك ماترجعش تشوف الدنيا زيّ ما كانت ولا تقدر تغمض عنيك وتنام وأنت بالك مرتاح".

وتدور قصة الفيلم حول "شريف" و"على" صديقان منذ سنوات، يعملان سنويا بإحدى المجلات التابعة لمؤسسة إعلامية"على" مسئول عن الإعلانات، بينما "شريف" مسئول عن الأعمال التحريرية وكتابة بعض المقالات عن الشئون الداخلية والاقتصاد.

يُقتل شريف فى حادث سيارة أمام عين "على"، وتمر الأيام ويتذكر "على" تفاصيل الحادث، مما يجعله يشك فى أن موت شريف لم يكن مجرد حادث بل مؤامرة مدبرة، وتتصاعد الأحداث.