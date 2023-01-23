شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا يكشف عن بدء تسجيل حلقات مسلسل "يحيي وكنوز 2" للعرض فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان عصام السقا عن بدء تسجيل دوره في الحزء الثانى من المسلسل الكرتونى "يحيي وكنوز 2"، المقرر عرضه في رمضان المقبل على قنوات الشركة المتحدة، من إخراج محمد عيد، وكان الجزء الأول قد لاقى نجاحًا كبيرًا وتعلق الأطفال بالمسلسل، لاسيما أن العمل يتناول كنوز مصر الثرية من الآثار والمدن الساحلية بالاضافة إلى العراقة المصرية والحضارة الفرعونية.

ونشر عصام السقا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له من داخل الاستوديو أثناء تسجيل مشاهد شخصيته في مسلسل "يحيى وكنوز 2" وعلق عليه قائلاً: "مغامرات يحيى وكنوز الجزء الثاني شهر رمضان بإذن الله".



عصام السقا

ضم الجزء الأول من المسلسل الكرتوني يحيي وكنوز الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2022، الفنان ياسر جلال، أحمد السقا، إسعاد يونس، أحمد العوضي، أشرف عبد الباقي، علاء مرسي، وسامي مغاوري، وغيرهم من النجوم ومن تأليف محمد عدلي ومن إخراج محمد عيد.

وفى سياق آخر، يصور عصام السقا شخصيته في مسلسل "العمدة" بطولة النجم محمد رمضان، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف وإخراج محمد سامى، ويشارك في كتابة السيناريو والحوار مهاب طارق، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من زينة، مى كساب، هالة صدقى، منة فضالى، إيمان العاصى، أحمد فهيم، مجدى بدر، منذ رياحنه، عماد صفوت، دعاء حكم، جورى بكر، وعدد كبير من الفنانين، إنتاج ميديا هب سعدى وجوهر.