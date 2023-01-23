شكرا لقرائتكم خبر عن عضلاته مزقت بنطلونه.. هيو جاكمان يتبع نظامًا غذائيًا صارمًا من أجل Deadpool 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتشوق معجبو شخصية أولفيرين لعودة النجم العالمي هيو جاكمان، للعب الدور المميز مرة أخرى فى فيلم "Deadpool 3"، ولأنه ليس من السهل على الممثل إعادة إدخال نفسه فى الدور، لذلك فإنه يتبع نظامًا غذائيًا صارمًا شرح تفاصيله بنفسه.

خلال مقابلة مع ستيفن كولبير فى برنامج The Late Show ، أوضح جاكمان، أن نظامه الغذائي وتدريبه علي Wolverine جعل حجم عضلاته ضخم لدرجة أنه مزق سرواله في ثلاث حفلات خلال عرض في برودواي.

ووفقًا للممثل العالمى، فإن النظام الغذائي والتدريب لـ Wolverine يمثلان تحديًا، حيث يحتاج جاكمان إلى استهلاك كمية كبيرة من السعرات الحرارية لزيادة حجم عضلاته، مما تسبب في بعض المشكلات في عرضه Music Man في برودواي، حيث قال "أنا آسف للجمهور في الصف الأمامى، أنا آسف لطاقمى، أنا آسف لزوجتى، لم يكن الأمر جميلًا مزقت سروالى".



هيو جاكمان

تفاصيل نظام هيو جاكمان الصارم

وقال هيو جاكمان، عن نظامه الغذائى، إنه اتناول حوالى 6000 سعر حرارية في اليوم، وأضاف: "أعتقد الآن أنني أقوم باستهلاك حوالي 4500 إلي 5000 سعر حرارى، لذلك، قال مدربى أننى بحاجة إلى معرفة ما أعمل به هنا، لأننى أحاول زيادة حجم عضلاتى، لذا أحرق 1500 سعرة حرارية في البرنامج، وأتدرب ثماني مرات في الأسبوع".

ما هو موعد إصدار "Deadpool 3"؟

تم الإعلان عن فيلم "Deadpool 3" والذى من المقرر طرحه فى السينمات يوم 6 سبتمبر 2024، لذا فإن العد التنازلي لمدة عامين جارى الآن.

هيو جاكمان يرفض شخصية جيمس بوند

على جانب آخر سبق، وكشف الممثل العالمى هيو جاكمان، أنه تلقى عرض لأداء دور جيمس بوند في فيلم Casino Royale الذى طرح خلال عام 2006، لكنه رفض الدور بسبب التزامه بـ لعب شخصية ولفيرين في سلسلة أفلام X-Men.

وفي مقابلة جديدة مع موقع Indiewire، كشف جاكمان أنه عُرض عليه دور جيمس بوند بعد نجاح X-Men لكنه رفض، وأجاب: "لا أريد لعب شخصية لـ بطل من قبلى، كما أننى لا أريد أن ألعب دور نجم الأكشن البطل".