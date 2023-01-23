شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلاً غنائيًا فى مهرجان فبراير بالكويت بمشاركة مطرف المطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أنغام، حفلاً غنائيًا بمهرجان فبراير في الكويت مع الفنان مطرف المطرف يوم 9 فبراير الشهر المقبل، ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها.



أنغام

وطرحت النجمة أنغام، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "عشان أرضيك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وليد فايد، ميكس وماستر أمير محروس.

وتحيى النجمة أنغام، حفلاً غنائيا فى التجمع الخامس، يوم الجمعة الموافق 3 فبراير المقبل، وتقدم خلال الحفل باقة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن.

واحتفلت المطربة أنغام بعيد ميلادها يوم الخميس وسط مشاعر وحالة حب كبيرة من أبنائها وأقاربها وجمهورها، إذ شاركوها الاحتفال بهذا اليوم.

وعبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نشر أبناء المطربة أنغام صورا وكتبوا عبارات لوالدتهم في عيد ميلادها، ونشر ابنها عبد الرحمن فيديو يحتفل فيه بعيد ميلاد والدته، فيما نشر عمرو صورا من طفولته مع والدته وهنأها بعيد ميلادها.

كذلك حرص بعض الفنانين على مشاركة أنغام الاحتفال بعيد ميلادها ومنهم المطرب هيثم شاكر، الذي نشر صورته معها وكتب لها عبارات تهنئة.

الأمر نفسه بالنسبة لجمهور أنغام وعشاقها حيث نشر الكثير من محبيها صورا لها مع عبارات التهنئة، ومن جانبها حرصت المطربة على إعادة نشر بعض هذه التهانى عبر حسابها بموقع انستجرام.

يشار إلى أن أنغام تقدم برنامجها الذى يحمل نفس اسمها ويذاع أسبوعياً يومى الخميس الجمعة، حيث استضاف العيد من نجوم الغناء وأبرزهم راغب علامة، ومصطفى قمر، ونوال الزغبى، وهيثم شاكر، وبهاء سلطان، وغيرهم من المطربين في مصر والوطن العربى.