هذه الفتاة واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية والعربية وأكثرهن شهرة عبر السنوات.. وتحتفل اليوم بعيد ميلادها ال78.. شاهد لتعرف من هي؟

كتب امير فتحي في الاثنين 23 يناير 2023 02:44 مساءً - تداولت مجموعة من الصفحات الفنّية المعنيّة بأخبار المشاهير، صورة نادرة لفنانة شهيرة قيل انها واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية والعربية.

إنها نجمة مصر الأولى الفنانة نبيلة عبيد التي تحتفل بعيد ميلادها الذي يوافق شهر يناير الجاري، حيث أكملت عامها ال78 .

ونشر الفنان التشكيلي قصي طارق بهذه المناسبة صورة نادرة تُنشر لأول مرة للفنانة نبيلة عبيد من مرحلة المراهقة، التقطها والده بيسمو حسن لها قبل الشهرة، وذلك عبر حسابه على موقع «إنستجرام».

صورة نادرة تنشر لأول مرة للفنانة نبيلة عبيد في مرحلة المراهقة – الصورة من حساب الفنان التشكيلي قصي طارق على انستغرام

وتحتفل النجمة المصرية القديرة نبيلة عبيد يوم 21 كانون الثاني – يناير بذكرى ميلادها الـ78، وهي واحدة من أجمل نجمات الزمن الجميل وأكثرهن شهرة عبر السنوات والأجيال، حتى بعد عمليات التجميل التي قامت بها.

يذكر أن نبيلة عبيد من مواليد 21 يناير من العام 1945 فى مدينة القاهرة، ترعرعت فى أسرةٍ متوسطة وبدأ حبها للتمثيل والفن منذ صغرها، وأثناء دراستها فى مدرسة البنات فى العباسية تعرفت على المخرج الكبير عاطف سالم الذى اكتشف موهبتها بعد أن طلب منها المشاركة بدور كومبارس فى فيلم “ما فيش تفاهم” عام 1961.

المخرج نيازى مصطفى هو أول من أسند لها بطولة مطلقة وذلك خلال فيلم “رابعة العدوية”، الذى قدمها للجمهور كواحدة من نجمات السينما الصاعدات بقوة باسم “نبيلة” خاصة وأن أغاني الفيلم بالكامل كانت لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.

قدمت نبيلة عبيد خلال مشوارها الفني أكثر من 105 عملا فنيا، ولكنها تميزت بقوة في السينما وأصبحت واحدة من نجمات الشباك اللاتى تتصدر بطولة أفلام وتحقق إيرادات في شباك التذاكر، ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها “كنوز”، “الأصدقاء الثلاثة”، “النصابين الثلاثة”، “أبطال ونساء”، “زوجة غيورة جداً، “واحد في المليون”، “هاربات من الحب”، “الساعات الرهيبة”، “خطيب ماما”، “حياة خطرة”، “ليلة حب أخيرة”، “لعبة كل يوم”، “صور ممنوعة”.

وقدمت نبيلة أيضاً أفلام “جنون المراهقات”، “مسك وعنبر”، “شلة المحتالين”، “وكان الحب”، “مجانين بالوراثة”، “حبي الأول والأخير”، “الكراون له شفايف”، “وسقطت في بحر العسل”، “الاعتراف الأخير”، “ولا يزال التحقيق مستمرا”، “الشيطان يعظ”، “العذراء والشعر الأبيض”، “أرجوك أعطني هذا الدواء”، “أيام في الحلال”، “الصبر في الملاحات”، “الوحل”، “توت توت”، “الراقصة والسياسى”، “الرقاصة والطبال”، “شادر السمك” “كشف المستور”، “المرأة والساطور”، “قصاقيص العشاق” وغيرها.

وفى الدراما التليفزيونية شاركت نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد في عدد من المسلسلات أبرزها “مفتش المباحث”، “أبدا لن أموت”، “العصابة”، “أشياء لا ننساها”، “كيف تخسر مليون جنيه”، “الوليمة”، “صاحب الجلالة الحب”، “العمة نور”، “البوابة الثانية”، “كيد النسا”، “سكر زيادة”، أما في المسرح فكان لنبيلة عبيد تجرتين في المسرح هما “الطرطور”، “روبابيكيا”.

نادية الجندي تهنئ نبيلة عبيد بعيد ميلادها

هذا وقد حرصت الفنانة نادية الجندي على الإحتفال بعيد ميلاد زميلتها الفنانة نبيلة عبيد عبر السوشيال ميديا.

نشرت نادية صورة مميزة جمعتها بنبيلة عبيد في ظهورهما الأخير معا، وعلّقت نادية على الصورة قائلة ” كل سنة وانتى طيبة يا بلبل وبصحة وسعادة ونجاح وسنة سعيدة عليكى يارب”.

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذه الصورة وأبدوا إعجابهم بتحسن علاقتهما، خاصة وأن نادية الجندي ونبيلة عبيد كان هناك العديد من الخلافات الكبيرة بينهما طوال مشوراهما الفني، وتردد أن علاقتهما كانت سيئة بسبب الغيرة الفنية.

خلاف نبيلة عبيد ونادية الجندي

واستمر خلاف الثنائي نبيلة عبيد ونادية الجندي لأكثر من ربع قرن، دون أن يعرف أحد أسباب الخلاف وما الذي أدى إلى تفاقمه، ووصول الأمر بين الثنائي إلى قطيعة.

لكن الأمر انتهى مؤخرًا بعد تبادل الثنائي الحديث، وتوجيه الرسائل المتبادلة بين بعضهما بعضا، ليحين الدور عليهما من أجل الكشف عن تفاصيل ما جرى وأدى إلى هذا الخلاف.

وتحدثت عبيد أثناء اللقاء بشكل عابر عن سر خلافها مع نادية الجندي، مؤكدة أن الأمر وقع قبل 30 عاما، حيث كان هناك فيلم لنادية الجندي في دور العرض.

لكنها لا تعلم بما حدث للفيلم، وحينما تواجدت معها صحافية في المنزل من أجل إجراء حوار، فوجئت بها نبيلة عبيد تسألها عن أسباب خلافها مع نادية الجندي، لتصبح هذه المرة الأولى التي تعلم فيها بأن هناك خلافا بينها وبين زميلتها.

نبيلة عبيد بحثت كثيرا وراء القصة حتى اكتشفت أن هناك وقيعة حدثت بينهما، وبعض الأشخاص تحدثوا بكلام غير صحيح عنها لدى نادية الجندي، غير أنها كشفت عن كونها لم تصمت طيلة هذه السنوات، حيث توجهت إليها حينما توفيت والدتها من أجل تقديم واجب العزاء، واتصلت وقتها بصديق مشترك، طلبت منه الاتصال بنادية الجندي وإخبارها أنها ستحضر من أجل تقديم واجب العزاء، وهو ما وافقت عليه بالفعل. وقد تشاركت النجمتان مسلسلا رمضانيا خلال الموسم قبل الماضي.

سكر زيادة

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانتان نبيلة عبيد ونادية الجندي مسلسل سكر زيادة الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام 2020

شارك عدد كبير من النجوم في بطولة المسلسل مع الفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد ومنهم هالة فاخر وسميحة أيوب وهنادي مهنا وإسراء عبد الفتاح وأميرة هاني ومي الغيطي وطارق عبد العزيز وإنجي على ومصطفى أبو سريع والمسلسل من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.

وتدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

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