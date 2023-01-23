أول تعليق للفنانة ياسمين صبري على عودتها لـ أحمد أبو هشيمة.. أعلنت موقفها الحالي علنًا! – «صور وتفاصيل»

كتب امير فتحي في الاثنين 23 يناير 2023 02:44 مساءً - حسمت الفنانة المصرية ياسمين صبري، الأنباء المتداولة حول عودتها إلى طليقها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة.

وكشفت ياسمين صبري، عن حقيقة عودتها لأبو هشيمة، وذلك على هامش حضورها حفل JOY AWARDS.

“لن أتزوج سراً”

وقالت ياسمين صبري لمراسل برنامج “Mbc Trending: ““أكيد لو فيه حاجة هعلنها زي ما أعلنت الجواز وزي ما الطلاق أعلن، عمري ما هتجوز ويكون في السر”.

وحول ظهورها بخاتم الزواج، ردت ياسمين صبري على الأمر موضحة: “خواتمي كتير الحمد لله، لكن ده مش خاتم زواج”.

الصورة التي أثارت الشك حول عودة الفنانة لطليقها

وتحدثت “ياسمين” عن الحفل الفني قائلة: “المستقبل كله للسعودية إن شاء الله وبيجمعونا مع نجوم العالم”.

خاتم الزواج من جديد!

نشرت النجمة ياسمين صبري مجموعة من صورها في طائرة خاصة استقلتها للسفر إلى الرياض لحضور حفل توزيع جوائز Joy Awrads، ولكن لفت أنظار الجمهور في هذه الصور هو ظهورها بخاتم زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وظهرت ياسمين في الصور وهي ترتدي الخاتم في اليد اليسرى، وذلك بعد انتشار الكثير من الشائعات والصور التي تؤكد عودة الحياة الزوجية بينهما.

وتعود صناعة الخاتم إلى إحدى دور صناعة المجوهرات الشهيرة، والتي يملكها اللبناني إبرهيم نصّور، وقد صُنع بتصميم خاص بعيار 5.8 قراريط، ويقدر بـ 200 ألف دولار، أي ما يتجاوز 6 مليون جنيه مصري.

كما ظهرت الفنانة المصرية مع أبو هشيمة في صورة متداولة في أثناء انتظارهما للعشاء بأحد المطاعم في القاهرة.

جورجينا وياسمين معًا لأول مرة

وقدّمت ياسمين جائزة أفضل ممثل سينمائي في حفل توزيع جوائز joy awards، والتي رشّح لها أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وتيم حسن.

وقالت ياسمين: “الله على طاقة المكان وطاقة السعودية. شرف كبير وجودي معاكم اتمنى للسعودية مزيد من النجاح والازدهار. فكرت أقدم ازاي المرشحين لفئة السينما اتكلم عن موهبتهم ولا جاذبيتهم”.

واجتمعت ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز لأول مرة في مكان واحد بعد اقتران اسميهما معاً، للمقارنة الدائمة بينهما واتهام الفنانة المصرية بتقليد حبيبة اللاعب كريستيانو رونالدو.

ياسمين صبري بإطلالة أنيقه بحفل توزيع الجوائز joy awards

اجتمعت ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز لأول مرة في مكان واحد بعد اقتران اسميهما معاً



حفل Joy Awards

الجدير بالذكر أن جوائز Joy Awards تتحدد بناء على تصويت الجمهور، وتشمل فئات المسلسلات، والممثل المفضل في المسلسلات، والوجوه الجديدة، وأفضل ممثل سينما، وأفضل مطرب عربي.

وانطلق، مساء أول أمس السبت، حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي يجمع عددا كبيرا من النجوم والنجمات من مصر والوطن العربي، ويقام على مسرح أبو بكر الشدي في البوليفارد بالرياض في المملكة العربية السعودية.

ويتنافس النجوم على حصد جوائز الممثل والممثلة المفضلة في فئة المسلسلات، الوجه الجديد المفضل في المسلسلات، وفي فئة الموسيقى جائزة الفنان والفنانة المفضلة، وجائزة الأغنية المفضلة، الوجه الجديد المفضل في الموسيقى، وجائزة الممثل والممثلة المفضلة في السينما، جائزة الفيلم المفضل، وتوجد جائزة الرياضي المفضل والرياضية المفضلة.

وحرص عدد كبير من الفنانين والنجوم العالميين على حضور الحفل، من بينهم جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير رونالدو، صوفيا فيرجارا، أميتاب باتشان، فرقة كايروكي، ياسمين صبري، ليلى علوي، يسرا، إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي.

ياسمين صبري تعود للسينما بعد 4 سنوات

تعاقدت ياسمين صبرى، على بطولة فيلم جديد يشاركها فيه النجم أمير كرارة، حيث سيحمل الفيلم اسم «يوم استقالة مجرم».

ستبدأ ياسمين صبري التحضيرات للشخصية خلال الأيام القليلة القادمة، العمل من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج حسن المنباوى، الذى يواصل معاينة أماكن التصوير.

يُذكر أن ياسمين صبرى، غابت عن السينما منذ أكثر من 4 سنوات، وكان آخر أعمالها فيلم الديزل، الذي عرض عام 2018، وكان من بطولة محمد رمضان وتأليف أمين جمال وإخراج كريم السبكي، وفيلم ليلة هنا وسرور من بطولة محمد إمام الذى عرض عام 2018، من إخراج حسين المنباوى.

ياسمين صبري والسينما

تعيش ياسمين صبري حالة من النشاط الفني في السينما حيث ستشارك في عملين خلال الفترة المقبلة، وفضلت ياسمين صبري التركيز على السينما وتفضيلها على الدراما في تلك الفترة خاصة مع انتعاش السوق والإيرادات وابتعادها عن السينما.

ياسمين صبري في رمضان 2023

كما أعلنت ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها “فرصة تانية”.

حيث ردت ياسمين صبري على أسئلة متابعيها بشأن أعمالها المقبلة، عبر حسابها بإنستجرام، قائلة: إن شاء الله هشارك في الموسم الرمضاني 2023.

مسلسل ياسمين صبري الجديد مكون من 15 حلقة للعرض في شهر رمضان المقبل، واستقرت ياسمين على سيناريو من تأليف محمد رجاء، ووقع الاختيار على المخرج خالد مرعى لتولى مسؤولية العمل الذى يتم التحضير له حالياً حيث يجرى الاستقرار على الاسم للعمل وترشيح الفنانين المشاركين في البطولة.

أول بطولة مطلقة لـ ياسمين صبري

على جانب آخر، تستكمل الفنانة الشابة ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد “فيلم شغل عصابات” خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

كما أن الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلمها الجديد “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها “مسلسل فرصة تانية” معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر،عمر الشناوي.

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