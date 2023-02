شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لأغنية مايلى سايرس "Flowers" وعلاقتها بزوجها السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الأغنية الجديدة Flowers للمغنية الشابة الأمريكية مايلى سايرس الجدل، حول خيانة زوجها السابق الممثل العالمى ليام هيمسوورث مع 14 أمرأة، وهذا ما أكدته الأغنية، التي كتبت كلماتها على نفس لحن أغنية when i was your man، للمغنى العالمى برونو مارس.

تزوج سايرس وهيمسوورث في عام 2018، وأعلنا انفصالهما بعد أقل من عام في عام 2019، وكانت هنالك العديد من الأخبار التي أحاطت بالثنائى، خاصة بعد انفصالهما والعودة من جديد قبل الزواج.

ومر الثنائى سايرس وهيمسوورث بـ تجربة كارثية في أواخر عام 2018 عندما قضت حرائق الغابات في كاليفورنيا على منزلهما في ماليبو، وصرحت سايرس مع المذيع والمغنى هوارد ستيرن أنها زوجها "فقدا كل شيء"، وليس المنزل فقط.

وأشارت سايرس من خلال اغنيتها الجديدة Flowers، إلى أن حرؤيق المنزل كان بداية النهاية لـ حياتها الزوجية، حيث قالت" Built a home and watched it burn".

في مقابلة مع مجلة رولينج ستون في عام 2020، أكدت سايرس قائلة:"أن الحريق فعل ما لم أستطع فعله بنفسي، حيث أبعدنا في وقت لم أكن فيه على اتخاذ هذا القرار، وأعتقد أن نهاية الزواج بالنسبة لى كانت محاولة أخيرة لإنقاذ نفسي".



حريق منزل مايلي سايرس وليام هيمسوورث

بخلاف حقيقة أن الأغنية والفيديو كليب عبارة عن رصد لـ حالتها مع زوجها السابق هيمسوورث، تعمدت سايرس طرحها يوم 13 يناير الجاري في ذكرى ميلاده الـ 33، وهذا ما أكد أن الأغنية ما هي ألا عن علاقتها به.

وعن استخدام المغنية العالمية مايلى سايرس لـ أغنية When I Was Your Man، لـ برونو مارس، التي تدور حول ندم رجل على خسارة حبيبتى، ألا أن سايرس أكدت في الأغنية الجديدة Flowers بشكل واضح أنها لا تحتاج لـ وجود رجل في حياتها الذى يعيطيها ما تريد.

وزعمت بعض الشائعات من متابعى سايرس وهيمسوورث، أن الأخير استخدم أغنية برونو مارس التي طرحت في 2013، ليكون مع سايرس.



مايلى سايرس

و وفقًا لمصدر غير رسمي، صورت سايروس فيديوها الموسيقي بالكامل في نفس الفيلا التي استخدمتها هيمسوورث لـ خيانتها مع "14 امرأة"، الادعاء لم يتم التحقق من صحته إلى الان، مع سكوت تام من الجهتان سايرس وهيمسوورث، لكنه انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب حساب ThePopTingz المتخصص في الأخبار الفنية من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر، مؤكدا:" أن المنزل الذي تم فيه تسجيل الفيديو كليب لـ أغنية Flowers لـ مايلي سايرس، استخدمه ليام هيمسوورث سابقًا كـ مكان لـ خيانة سايرس مع أكثر من 14 امرأة أثناء زواجهم".

وأوضح فريق سايرس أن أغنيتها الجديدة تعكس "القوة التي وجدتها في التركيز على صحتها الجسدية والعقلية".

بالإضافة إلى ذلك ارتدت سايرس بدلة سوداء بينما كانت ترقص فى المنزل، التي اثارت الجدل أيضا بسبب تأكيد عدد من متابعى المغنية العالمية، أنها تشبه بشكل كبير البدلة التي ارتداها هيمسوورث في العرض الأول لفيلم Avengers: Endgame، حيث طلب هيمسوورث من زوجته سايرس "التصرف لمرة واحدة بـ عقل" بعد أن تظاهرت بلعقه.



مايلي سايرس وليام هيمسوورث

أما عن الفستان الذهبى التي ظهرت به سايرس في أغنيتها الجديدة Flowers، أشار أحدى التقارير إلى وجود علاقة مع الممثلة العالمية جينيفر لورنس، حيث تكهن المعجبون بأنها إشارة إلى الفستان الذهبي الذي ارتدته لورانس في العرض الأول لفيلم Hunger Games، لتلمح أن هيمسوورث خانها مع شريكته السابقة.

ومع كل هذه التكهنات حول علاقة الثنائى سايرس وهيمسوورث، لم يقم أي منهما بالرد على أي من الأدعاءات التي اثارت الجدل منذ يوم 13 يناير الجارى.