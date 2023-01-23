شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "من أجل زيكو" فى المركز الثقافى السينمائى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم "من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي فى أمسية سينمائية بمركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني أمسية سينمائية فى 6 مساء بعد غد الأربعاء، ضمن مجموعة الفعاليات الترفيهية التى ينظمها المركز بمناسبة بدء إجازة منتصف العام.

وتقام الفعاليات تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية وجميع الفعاليات التى يقيمها المركز القومي للسينما مجانية للجمهورالعام من عشاق ومحبي السينما.

فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة فى مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.