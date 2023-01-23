رامز جلال يحسم الجدل حول برامج المقالب .. هل سنشاهده في رمضان 2023؟

كتب امير فتحي في الاثنين 23 يناير 2023 11:43 صباحاً - أكد الفنان رامز جلال، أنه من المقرر أن يقدم برنامج مقالب في شهر رمضان 2023 المقبل، رافضًا الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأنه.

وأضاف خلال تصريحات، على هامش حفل توزيع جوائز Joy Awards، مساء السبت: «عندنا حاجة كويسة إن شاء الله تعجب الناس، الحاجة دي سرية، مقدرش أقول حاجة».

فيلم مصري سعودي

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتعاون مع الفنان حسن عسيري، بفيلم مشترك مصري – سعودي، ، من المفترض أن يجمعه العمل بالفنان حسن عسيري، الذي اشترك معه في تقديم أحد برامجه في رمضان؛ مضيفًا أنه من المقرر أن يحضر العرض الخاص لفيلمه «أخي فوق الشجرة» في السعودية.

وتوجه بالشكر إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، على «تجربة رامز» في موسم الرياض، معقبًا: «أتوجه بالشكر بعد ربنا إليه، لأنه تحمس للفكرة ويراعاها دائمًا، فأنا أتشرف بوجودي دائما في البوليفارد».

حفل Joy Awards

الجدير بالذكر أن جوائز Joy Awards تتحدد بناء على تصويت الجمهور، وتشمل فئات المسلسلات، والممثل المفضل في المسلسلات، والوجوه الجديدة، وأفضل ممثل سينما، وأفضل مطرب عربي.

وانطلق، مساء أول أمس السبت، حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي يجمع عددا كبيرا من النجوم والنجمات من مصر والوطن العربي، ويقام على مسرح أبو بكر الشدي في البوليفارد بالرياض في المملكة العربية السعودية.

ويتنافس النجوم على حصد جوائز الممثل والممثلة المفضلة في فئة المسلسلات، الوجه الجديد المفضل في المسلسلات، وفي فئة الموسيقى جائزة الفنان والفنانة المفضلة، وجائزة الأغنية المفضلة، الوجه الجديد المفضل في الموسيقى، وجائزة الممثل والممثلة المفضلة في السينما، جائزة الفيلم المفضل، وتوجد جائزة الرياضي المفضل والرياضية المفضلة.

رامز جلال على السجادة البنفسجية بحفل توزيع جوائز joy awards بالمملكة العربية السعودية

فيلم أخي فوق الشجرة

,ويعرض الآن للفنان رامز جلال فيلمه الجديد “أخي فوق الشجرة” في دور العرض وانطلق عرضه في إجازة نصف العام، وتحديدًا فى الأسبوع الثانى من شهر يناير الجاري 2023، وينافس رامز في السينما بفيلمه بعد غياب لأكثر من عام منذ أن قدم فيلمه الأخير “أحمد نوتردام” والذى لم يحقق النجاح المطلوب والمعهود له في السينما.

ويدخل رامز المنافسة وهو واحد من أبرز نجوم الكوميديا في السينما، حيث تدور قصة فيلمه في إطار كوميدي، ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي علاء الذي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته ليقلبها رأسًا على عقب، ولكن يجسد رامز شخصيتين في الفيلم، الشخصية الأولى هي الرئيسية في الأحداث،

أما الثانية تؤامه “بهاء” وهو شخص متين يعانى من السمنة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، وبسبب معاناته في مرض السمنة، جعل الجمهور يتسأل هل تشبه شخصية “بهاء” نفس شخصية أحمد حلمى في فيلم “إكس لارج” والذى قدمها عام 2011، ربما المواقف والقصة مختلفة وهو ما ستوضحه قصة الفيلم .

وتنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم، وهو نفس الشبه في فيلم “إكس لارج” ، حيث نشأت قصة حب بين حلمى ودنيا سمير غانم في أخر الأحداث.

رامز جلال ليس الفنان الأول الذي يناقش تيمة السمنة، وبالرغم من عدم طرح البرومو الترويجي للفيلم إلا أن البوستر كشف أن صُناع العمل لجؤا إلى حيلة «البدلة» التي تجعل رامز جلال يظهر في جسد أكبر حجمًا من حقيقته.

فيلم “أخي فوق الشجرة” كان يحمل اسم “نصى الحلو” أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية، وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين إضافة إلى ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

شائعة إصابة رامز جلال بالعمى

وعلى جانب آخر، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بأنباء فقدان الفنان المصري رامز جلال لبصره في العين اليسرى، واعتزاله التمثيل.

وأكد العديد من محبي الفنان المصري تعرضه لإصابة أثناء تصويره المقلب الرمضاني الجديد، وهو الأمر الذي لم ينفه أو يؤكده حتى الآن النجم الذي اشتهر في السنوات الأخيرة بمقالبه المرعبة في شهر رمضان، ما زاد الغموض غموضاً.

من جهته، علّق الفنان رامز جلال، على شائعة إصابته بالعمى، ولكن بطريقة غير مباشرة، حيث نشر صورة له بصحبة لاعب كرة القدم العالمي جاريث بيل من داخل الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك“، وعلق عليها: جاريث بيل.

كما طمأن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية جمهور الفنان رامز جلال في تصريحات صحفية سابقة له قائلًا: إن كل هذه الشائعات عارية تمامًا من الصحة والفنان رامز جلال بصحة جيدة وتواصل معه مؤخرًا.

من جهتها، حرصت الفنانة المصرية نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، على التأكيد بأنه لم يرد إليها أي شيء يتعلق بتعرض رامز لإصابة بالغة، معتبرة أن ما جرى تداوله مجرد شائعات وليس له أي أساس من الصحة.

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