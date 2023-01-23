شكرا لقرائتكم خبر عن مصير أليجري مع يوفينتوس حال رفض إستئناف خصم النقاط والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى موقف المدرب الإيطالي أليجري الحالي، من الرحيل عن يوفينتوس من عدمه فى نهاية الموسم الجاري، حال ما إذا تم رفض طلب الإستئناف الخاص بالفريق، والذي أعلن عنه الاتحاد الأوروبي منذ أيام قليلة بخصم 15 نقطة كاملة من الفريق.

وأضافت المصادر القوية داخل نادي يوفينتوس بأن الفريق لا يخطط لإقالة المدرب بعد ما قدمه من إستفاضة قوية بالآونة الأخيرة مع الفريق ودخوله صراع الصدارة على لقب الدوري الإيطالي، قبل أن يتعرض للهزيمة القاسية من نابولي مطلع الأسبوع الماضي.

وتري إدارة يوفينتوس أن قرار إقالة المدرب فى هذا التوقيت لن يكون عادلًا، حتي ما إذا ثبت القرار بتراجع الفريق للمركز العاشر فى جدول الترتيب بدلًا من مركزه السابق قبل العقوبة المركز الثالث.



يوفينتوس مهدد بالغياب عن الأبطال

وتعد الأزمة الفارقة داخل يوفينتوس ليس إبتعاده عن المنافسة على البطولة المحلية فحسب، بل أن تراجع الفريق للمركز العاشر فى جدول ترتيب الكاليتشو، قد يجعل الفريق ينهي المسابقة فى أحد المراكز السيئة، والتى قد لا تساعده فى المشاركة بدوري الأبطال عن الموسم القادم.



قرار حاسم بشأن موقف يوفينتوس

وأكدت التقارير أن مسئولي يوفينتوس يبذلون قصاري جهدهم لتدارك الموقف الحالي، قبل أن يقرر الفريق عرض النادي للبيع وإنسحاب ومستثمري وملاك الفريق من مشروع اليوفي الحالي.