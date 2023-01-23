شكرا لقرائتكم خبر عن تخرج فى حقوق وبدأ على مسرح الطليعة.. ذكرى ميلاد سعيد عبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد النجم سعيد عبد الغنى، حيث إنه من مواليد 23 يناير عام 1938 في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، ثم التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1958.

بدأ سعيد عبد الغنى مشواره الفنى على خشبة مسرح الطليعة، وشارك فى مسرحيتى القرار وجبل مغناطيسى عام 1973، بينما كانت بداياته فى السينما فى العالم التالى 1974 وكانت أمام ميرفت أمين وحسين فهمى فى فيلم الفاتنة والصعلوك، ثم توالت أعماله الفنية المتنوعة فى المسرح والتلفزيون والسينما.

بعد فيلم الفاتنة والصعلوك توالت أعماله الفنية حتى اقترب من 240 عملا فنيا متنوعا، واشتهر بأدوار الشر، وكانت أبرز أفلامه الكرنك، إحنا بتوع الأتوبيس، اللصوص، حبيبى دائما، حدوتة مصرية، الكداب، المذنبون، زوج تحت الطلب، مهمة فى تل أبيب، وجهاً لوجه، عندما يسقط الجسد، أين المفر، مع حبى وأشواقى، أيام العمر معدودة، امرأة بلا قيد وغيرها من الأفلام.

كما شارك عبد الغنى فى مسلسلات بلا عتاب، صرخة برئ، مبروك جالك ولد، المصراوية، أشرار وطيبين، أولاد الليل، أحلامنا المؤجلة، عدى النهار، إن غاب القط، بينما كانت آخر أعماله مسلسل "ولاد السيدة" عام 2015 للمخرج هانى اسماعيل، وأيضا مشاركته فى بطولة مسرحيات المهزلة، أنا كريستى، الورثة والواد ويكا بتاع أمريكا.

حصل عبد الغنى، على العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية، منها جائزة تقديرية من جمعية الفيلم عن دوره فى فيلم "إحنا بتوع الأتوبيس"، جائزة "أفضل ممثل دور ثان" عن فيلم "أيام الغضب"، كما حصل على وسام الدولة من الطبقة الأولى للفنون عام 1996.

توفى عن عمر 81 عاما 18 يناير عام 2019 بعد رحلة مرض بلغت عدة أشهر دخل على أثرها فى غيبوبة تامة داخل أحد مستشفيات المعادى، استمر فيها أسابيع طويلة حتى وافته.