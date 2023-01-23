شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ إليسا بعد الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، الجماهير على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة إليسا بعد إجرائها جراحة فى كف يديها، وقالت عجرم في تصريحات تليفزيونية: تواصلت مع إليسا وأكدت لي أنها بحالة صحية جيدة، وإن شاء الله ترجع لنا بألف سلامة، نحن مفتقدينها".

وكانت قد كشفت النجمة إليسا، عن سفرها لإجرائها عملية جراحية بسيطة في يدها، ولم تكشف أي تفاصيل أخرى عن سبب إجراء العملية واكتفت بكتابة تغريده عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة:" هسافر في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة لأيدي لا داعي للقلق جمهورى بحبكم و شكرا على السؤال".

اليسا ونانسى عجرم

وفى سياق آخر، أحيت النجمة إليسا حفلاً غنائيا فى الكويت يوم 24 نوفمبرالماضى، كما أحيت حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا فى باريس يوم 12 نوفمبرالماضى أيضا ، وكانت هذه المرة الرابعة لإليسا التى تقف فيها على مسرح أولمبيا، ووقفت للمرة الأولى فى العام 2017 والمرة الثانية كانت فى العام 2019 وحققت حفلاتها هناك وقتها نجاحًا كبيرًا، والمرة الثالثة فى 6 نوفمبر 2021.

وطرحت النجمة اللبنانية إليسا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس" مؤخرا، وهى من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، ومن إخراج إنجي الجمال وبهذا الكليب تعود إليسا إلى الرومانسية.

كما احتفلت النجمة إليسا، بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد "من أول دقيقة"، إلى أكثر من 300 مليون مشاهدة كما عبرت عن سعادتها بوصول أغنيتها بتمون لـ100 مليون مشاهدة التي طرحتها منذ 15عامًا، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "100 مليون لـ بتمون ومني إلكن ملايين ومليارات الحب".

كما احتفلت النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.