شكرا لقرائتكم خبر عن حودة بندق وعنبة فى ديو مهرجانات جديد بتوقيع وليد العطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب الشاب حودة بندق من تصوير أغنية جديدة بعنوان "فكك منى" يصاحبه فيها مطرب المهرجانات عنبة وإخراج محمد القاضي وتم تصوير الكليب باستوديو جلال، وهى من كلمات وألحان وليد عطار وتوزيع محمد شفيق وسوف يتم عرضها في موسم عيد الفطر المقبل، ولقد حل الفنان الشاب حودة بندق، ضيفًا على برنامج ملوك الترند، الذى يقدمه عادل عبد الله، ويعرض على تليفزيون الخليج 365، مساء كل يوم خميس.



حودة بندق وعادل عبد الله

وفى لقائه تحدث عن حادث السير الخطير الذى تعرض له، كما تحدث عن الانطباع السيىء عن مطربى المهرجانات، ولماذا يعتبر نفسه ليس من مطربى المهرجانات، لاختلاف مايقدمه من فن عنهم.كما تحدث بندق فى لقائه، عمن يعتبرهم أهم مطربي مصر من وجهة نظره، وفى ختام حديثه فى ملوك الترند، قدم عددا من الأغانى التى حققت تريندات على السويشيال ميديا، وحصلت على أرقام مذهلة على اليوتوب منهم "كله طار وخطر".

ذكر أن المطرب محمد شاهين أنتهى من تسجيل ديو جديد يشاركه فيه الغناء المطرب حودة بندق، من كلمات الجوكر، والطحان، وألحان حودة بندق، وإنتاج مصطفى السويفى، ويتم تصويرها على طريقة الفيديو، وإخراج ديبو، وسيُطرح الديو خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من مونتاج الأغنية، ويعتبر هذا التعاون الثانى بينهما بعد ديو "كله طار"، التى كانت في بداية عام 2021.