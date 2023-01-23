شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيي حفل عيد الحب فى الأردن.. 16 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا في الأردن يوم 16 فبراير المقبل، ضمن حفلات عيد الحب، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وحل مؤخرًا تامر عاشور ضيفًا على النجمة أنغام في برنامجها "أنغام" على قناة DMC يومي الخميس الجمعة الماضيين، وقالت أنغام فى تقديم ضيفها تامر عاشور: "انت صاحبي وزميلى واشتغلنا مع بعض، بس ده ما يمنعش أبدي إعجابي بيك وبموهبتك، ملحن غير عادي، وصوتك فريد، وعازف شاطر".

ورد تامر عاشور: "ده كلام كبير وشهادة كبيرة.. أنا اللى اتشرفت إنى لحنت لك، من زمان وأنا نفسى أشتغل معاكي، كان نفسى أحقق ده، والحمد لله حققته".

وكشف أنغام أن أغنية "ياريتك فاهمنى" التي لحنها تامر عاشور لم تكن لها خصيصًا، ليرد تامر عاشور: "كنت بعمل أغانى لنفسى وأشيلها، عمرى ما قررت الأغنية دى تروح لمطرب محدد، لو حد قال لى عايزين نعمل حاجة لأنغام مستحيل أعرف، مش بعرف أفصّل ألحان للمطربين".

وقال تامر عاشور إن أول الأغنيات لحنها لنفسه "كلموها عني"، كما كشف أنه بدأ يغنى فى عمر 16 عاما، وأضاف: "كنت بغنى كل حاجة وفى أي حتة، ودرست مزيكا شوية، ولكن فى البداية كنت بغنى سماعى".

وطرح تامرعاشور مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "هتوحشنا" كلمات عمرو المصري وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي وميكس وماسترأمير محروس، وتقول كلمات الأغنية: "هتوحشنا هتوحشنا.. فضينا السيرة ودشدشنا ورا ضهرك قلة ولا عطشنا.. ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتجي تمعلشنا.. هتوحشنا هتوحشنا دا احنا الأرض بورد فرشنا لما مشيت روقنا وفرفشنا لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا"