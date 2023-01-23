ديمة قندلفت تدافع عن انغام: “البعض بسبب الارتباك بتخونن الكلمة”

كتب امير فتحي في الاثنين 23 يناير 2023 02:43 صباحاً - دافعت الفنانة السورية ديمة قندلفت عن الفنانة المصرية أنغام بعد الجدل الذي أثارته بعد كلمتها أثناء تسلم جائزة تكريمية في حفل joy awards.

وكتبت ديمة قندلفت في تغريدة عبر حسابها على تويتر “تعلمنا احترام المسرح ، خشبة وجمهور و شركاء ، لكن البعض بسبب الارتباك ، بتخونن الكلمة بالتعبير عن الذات . أنغام كل التوفيق .”.

وكانت أنغام قد أحدثت حالة من الجدل وتعرضت للهجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرفها مع النجمين السوريين سامر المصري وديمة قندلفت، اللذين أشرفا على تسليمها جائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقى.

وفي التفاصيل، صعدت الفنانة على خشبة المسرح لتلقي جائزتها من النجمين السوريين، ثم توجهت لإلقاء كلمة خاصة بالحفل، حيث استهجنت عدم إشراف رئيس هيئة الترفية السعودية تركي آل شيخ على تسليمها الجائزة، قائلةا: “كنت منتظرة أبو ناصر يسلمهالي”؛ ما دفع الحضور للضحك، إلا أن المتابعين كانوا لهم رأي آخر ووصفوا كلامها وتصرفها بـ”الوقح”.