شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من أليجري عقب خصم 15 نقطة من يوفنتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، بالتعليق على خصم 15 نقطة من الفريق، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وعلق أليجري: أود أن أثني على المحامي، سمعت أنه جيد جدًا، ولا سيما لربطة عنقه، تهانينا، لونها أزرق رائع، أنا من ليفورنو، لذلك نفضلأن نضحك ونكون ساخرين ولكن في نفس الوقت نقول الحقيقة عندما لا يفهم الآخرون تمامًا ما نعنيه، هذا رائع.

وتابع: لسوء الحظ، الشيء الوحيد الذي أخطأنا فيه هذا الموسم كان في دوري الأبطال، وبإزالة خطأ الـ VAR في مباراتنا أمام ساليرنيتانالكان لدينا 40 نقطة.

وأشار: اللاعبون لعبوا بشكل جيد ضد فريق أتالانتا الموهوب، ولم يكن من السهل الحفاظ على تركيزهم، لكنهم أظهروا الاحتراف والمسؤوليةوالرغبة في مواصلة العمل الذي بدأناه.

وأضاف: علينا الاستمرار في أداء عملنا، وهو على أرض الملعب، يجب أن نشكر اللاعبين على ما فعلوه هذا المساء، لأنني أدرك أنه من المضرنفسيًا أن ترى نفسك تنتقل من المركز الثاني أو الثالث إلى المركز العاشر.

وأردف: يبدو الأمر وكأنه نزع ما حققته، يجب تهنئة اللاعبين والموظفين الذين عملوا حولهم.

واستطرد: أنا سعيد برد الفعل في الملعب، لكن للأسف كانت الأخطاء مكلفة، كان من الممكن أن تنتهي بنتيجة 5-2 إذا فقدنا تركيزناالذهني، لكننا بقينا في المباراة واستعدناها مع دانيلو، الذي يقدم موسمًا استثنائيًا ويسعدني أن الهدف ألغى خطأه في الهدف الذياستقبلناه بداية الشوط الثاني.

وواصل: لقد أتيحت لنا هذه الفرصة أيضًا مع ميريتي، الموهوب للغاية، لكنه يحتاج إلى تحسين ما يفعله داخل منطقة الجزاء، كان لديه عددقليل من الفرص ليسجل الآن ويحتاج إلى الهدوء، لأن الوقت في صالحه، كان أداء فاجيولي جيدًا حقًا، وكذلك فعل بريمر، الذي لم يحضرالمباراتين الأخيرتين بشكل أساسي.

وختم: كان لدينا 38 نقطة، بخلاف خسارة نقطتين (خطأ الفار في مباراة سالرينيتانا)، إذن هناك 40 وبصرف النظر عن نابولي سنكونمتقدمين على الآخرين، تبقى الحقيقة، نابولي يمضي موسما استثنائيا.