شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل وحلمى عبد الباقى يزوران حلمى بكر داخل المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والفنان حلمي عبد الباقي رئيس لجنة الخدمات، والدكتور عاطف إمام والدكتور أحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة، الموسيقار الكبير حلمي بكر داخل المستشفى للاطمئنان على صحته، وتمنيهم له بالشفاء العاجل.

وكان نقيب الموسيقيين مصطفى كامل قد أصدر بيانًا بشأن الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، وكشف أنه كان يعانى من التهاب شديد بالشعب الهوائية، مما أثر بشكل سلبى على سرعة ضربات القلب والحمد لله على تحسن الوضع تدريجيا.

وقال مصطفى كامل: "حلمى بكر يعاني من مياه زائدة بالقدمين بسبب زيادة معدل "اليورك أسد" بالجسم، وأيضا نحمد الله أن المياه بالقدمين فى حالة استقرار ملحوظ".

وأضاف: "وما زال الفنان الكبير بالعناية المركزة لضبط التهابات الشعب الهوائية وتنظيم ضربات القلب والاهتمام بوظائف الكلى والكبد خوفاً من ظهور أى مضاعفات".

وتوجه مصطفى كامل بالشكر للطاقم الطبى بالعناية المركزة المشرفين على متابعة حالة الفنان حلمى بكر، بعد التحسن الملحوظ للموسيقار لحالته.

كما توجه النقيب العام بالشكر الخاص للفنان حلمى عبد الباقى والأستاذ دكتور عاطف إمام المسئولين عن لجنة الخدمات الطبية بمجلس الإدارة عما قاما به من مجهودات ومتابعة دورية ومستمرة لحالة الموسيقار حلمى بكر بدايةً من دخوله المستشفى حتى الآن.

وطالب مصطفى كامل من الجميع الدعاء للموسيقار حلمى بكر، قائلا: "أرجو من جموع محبين الموسيقار حلمى بكر الدعاء له بتمام الشفاء".