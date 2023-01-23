شكرا لقرائتكم خبر عن أول 100 مليون دولار لـ فيلم الرعب M3GAN عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطى فيلم الرعب M3GAN أول 100 مليون دولار بـ شباك التذاكر العالمى، حيث وصلت إيرادات العمل إلى 101 مليون و212 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى حول العالم، منذ يوم 6 يناير الجارى، العمل وصلت مدته إلى ساعة و42 دقيقة، ومن إنتاج شركة Universal Pictures.

وانقسمت إيرادات فيلم الرعب M3GAN بين 66 مليونًا و107 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و35 مليونًا و105 آلاف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

وصرح المنتج جيمس وان من خال حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعى فيس بوك، قائلاً: "أنا وجيسون بلوم ممتنون لكل الحب والدعم الذى يحظى به فيلمناM3GAN ، ونأمل الحصول على فرصة جديدة لـ مشاهدة جانب جديد من القصة".

تدور أحداث الفيلم فى إطار من الرعب والإثارة والخيال العلمى حول “ميجان” M3gan وهى دمية آلية تُشبه البشر، تم تصميمها وبرمجتها بواسطة جيما التى تعمل مهندسة روبوتات فى شركة ألعاب الكترونية، وقد تم تصميم M3gan لتكون رفيقة للأطفال، فهى يمكنها الاستماع والمشاهدة والتعلم، بالإضافة إلى أنها تعد صديقة، مُعلمة وراعية للطفل الذى ترافقه. تصبح جيما فجأة الشخص المفترض به رعاية ابنة شقيقتها كادي، الطفلة اليتيمة والبالغة من العمر 8 سنوات. نظرا لأن جيما غير مستعدة لرعاية كادى طوال الوقت، بالإضافة إلى الضغوطات التى تواجهها فى عملها، تقرر جيما أن تهدى الدمية M3gan إلى كادى لترافقها، ولكن هذا القرار سيؤدى إلى عواقب لا يمكن تخيلها.

فيلم M3GAN من إخراج جيرارد جونستون، وسيناريو وحوار أكيلا كوبر، وقصة الفيلم تأليف كل من أكيلا كوبر، وجيمس وان الذى يعمل منتج وكاتب ومخرج، أشتهر بكتابة وإخراج أفلام الرعب مثل SAW، DEAD SILENCE، THE CONJURING، كما عمل كمنتج فى عدة أفلام رعب منهم فيلم ANNABELLE ، وهو أيضا منتج فى فيلم M3GAN.

فيلم M3GAN من بطولة كل من أليسون ويليامز التى تلعب دور جيما، فيوليت ماكجرو التى تلعب دور الطفلة كادي، إيمى دونالد التى تؤدى دور الدمية M3gan، جينا دافيس التى تؤدى صوت الدمية M3gan ، رونى تشينج، وبراين جوردان الفاريز.