شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد يخوض تجربة التأليف لأول مرة بفيلم كوميدى إخراج مرقس عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان هيثم سعيد تجربة التأليف لأول مرة من خلال فيلم كوميدى انتهى من كتابته مؤخرًا من إخراج مرقس عادل ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، ويشمل عددًا من نجوم الفن.

وشارك مؤخرًا هيثم سعيد في مسلسل "شغل عالى" بطولة كل من الفنانة فيفى عبده وشيرين رضا وتوني ماهر ومروان يونس وكريم سرور ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وتم طرحه فى موسم رمضان المماضى، وهو من سيناريو وحوار حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

ويعد مسلسل "شغل عالى" عودة للفنان هيثم سعيد بعد غياب طويل عن الدراما منذ أن قدم آخر أعماله مسلسل "قصة حب" بطولة كل من الفنان ماجد المصرى وباسل الخياط ونادين الراسى .

من ناحية أخرى طرح هيثم سعيد مؤخرًا أحدث كليباته والتي تحمل اسم "بصوت مصري" إهداء لمصر وشعبها، حيث تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في نيل القناطر، وهى من كلمات محمد حسن معوض وألحان عمرو صفاء وتوزيع عمر إسماعيل مكس وماستر عمار خاطر ومن إخراج بتول عرفة.

وطرح المطرب هيثم سعيد مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "حلوة عنيه"، على "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وقام بتصويرها وسط المناظر الطبيعية في لبنان وقام المخرج فادى حداد بتركيز العمل على روح المغامرة والمناظر الطبيعية الخلابة.