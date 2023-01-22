شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر يروج لعلامته التجارية أثناء سيره فى شوارع لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين المغني والممثل جاستن بيبر أثناء إطلالة مزجت ما بيت سترة من الفرو كبيرة الحجم مع بنطلون جينز وسلسلة براقة من شركته في مجال الأزياء، وذلك على هامش نزهته بمفرده أثناء خروجه في شوارع مدينة لوس أنجلوس.

ويعد جاستين بيبر من أشهر مغنيين جيله حيث يتمتع بشهرة كبيرة رغم سنه الصغير، كما سبق وذاع صيته بسبب ارتباطه بـ سيلينا جوميز وشكلا ثنائيًا من أشهر الثنائيات حول العالم.



جاستين بيبر

وكانت رصدت أعين المصورين المغني الشهير جاستن بيبر وهو يستعد للذهاب إلى المنحدرات في أسبن نهاية العام الماضى، حيث بدأ نجم أغاني البوب البالغ من العمر 28 عامًا في زي يجعله دافئًا ومريحًا من خلال سترة تزلج بغطاء رأس وسروال رمادي وأحذية بيضاء.

كما حرص على إبقاء يديه دافئين في زوج من القفازات السميكة المقاومة للماء بينما كان يقف بالقرب من سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات.

من ناحية أخرى تصدرت هايلى بيبر غلاف مجلة فوربس مؤخرًا خلال غلاف تناقلته المواقع العالمية مثل الديلى ميل، والذى جاء عنوانها Forbes 30 Under 30، وتتعرض هايلى خلال الحوار إلى أكثر من أمر حول حياتها وعلاقتها بزوجها جاستين بيبر خاصة أنهما عانا خلال العام الجارى لأسباب عديدة أبرزها مرضه الأخير الذى عرقل سلسلة من الحفلات الذى كان مفترض أن يحييها.