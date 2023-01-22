شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الألفى: تعافيت من السرطان و2022 كان الأصعب عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سمية الألفي، إنها بصحة جيدة، نافية تمامًا تدهور صحتها بسبب مرض السرطان، متابعة: مر عام على جراحة السرطان، والتقارير الطبية أكدت أننى بصحة جيدة وتعافيت من المرض بعد إجراء العملية الجراحة.

وأضافت الفنانة سمية الألفى، خلال برنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى: مندهشة من الشائعات التي تصدر على صحتى، فالشائعات حول تدهور صحتى بسبب مرض السرطان ليست صحيحة، فهناك متابعة كل شهر بعد إجراء العملية لمتابعة تطور الأمور وربنا كريم .

وتابعت الفنانة سمية الألفي: أتمنى ألا يعود السرطان مرة أخرى، ولم أتحدث عن تفاصيل مرضى على الاطلاق أو تفاصيل العلاج ، وعام 2022 كان عاما صعبا للغاية لأن السرطان مرض صعب وعلاجه والتعافى منه صعبة للغاية.

وقالت الفنانة سمية الألفي: مرت على سنة من أصعب السنوات على عمرى لكن ربنا كبير ووقوف أبنائى احمد وعمر بجانبى وأقاربى وأصدقائى كان جيد للغاية ووجدت دعم كبير .