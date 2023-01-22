شكرا لقرائتكم خبر عن إيما تحل مكان عمتها جوليا روبرتس فى فيلم مع ريتشارد جير.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الممثلة إيما روبرتس حلمها مؤخرًا بالمشاركة بصحبة ريتشارد جير في فيلم سينمائى معاً، مثلما عكست الصور التي تم رصدها لهما أثناء السير علي السجادة الحمراء لحضور عرض جمعية السينما بهدف الترويج للفيلم الذى يحمل اسم Maybe I Do.

حلم إيما روبرتس في مشاركة جير يأتي منذ الطفولة، منذ أن كانت عمتها جوليا روبرتس تلعب بصحبته أهم افلامهما Pretty Woman الذى حقق نجاحاً كبيراً على مستوي العالم خلال فترة عرضه آنذاك لتمر السنوات وتحل روبرتس مكان عمتها.



ريتشارد جير وايما

من ناحية أخري سبق وتمكن الممثل ريتشارد جير البالغ من العمر 72 عامًا، من بيع قصره الفخم الذي تبلغ مساحته 11600 قدم مربع في شمال ولاية نيويورك مقابل 24 مليون دولار، وذلك بعدما عرضه للبيع على مدار الـ 6 أشهر السابقة في السوق، إذ عرضه مقابل المبلغ الضخم، وفقاً لتقرير موقع الديلي ميل الذى أكد أن الممثل الكبير له خبرة في مجال العقارات مثلما يمتلك في مجال التمثيل.



ريتشارد وجوليا

جدير بالذكر أن الممثل البالغ من العمر 72 عامًا عاش في القصر لأكثر من عقدين، وهو يقع على مساحة 50 فدانا من الأرض، كما يتواجد على بعد حوالي 50 ميلا من مانهاتن، ويصل مجموع الضرائب الذى يدفعها عليه إلى 220 ألف دولار في السنة.

جدير بالذكر أن الممثل البالغ من العمر 72 عامًا عاش في القصر لأكثر من عقدين، وهو يقع على مساحة 50 فدانا من الأرض، كما يتواجد على بعد حوالي 50 ميلا من مانهاتن، ويصل مجموع الضرائب الذى يدفعها عليه إلى 220 ألف دولار في السنة.