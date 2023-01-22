شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر بصحبة ابنته فى ظهور نادر لهما معًا.. طبق الأصل من والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الممثل أرنولد شوارزنيجر في ظهور نادر بصحبة ابنتها كريستينا، خلال حفل العشاء الخيري بقمة المناخ النمساوية، وهو ما نال اهتمام من الصحف العالمية مثل الديلى ميل التي تطرقت لذلك مؤكدة أن حاكم كاليفورنيا السابق لم يظهر بصحبة ابنتها كريستينا في أياً من المناسبات العامة من قبل.

وأضاف التقرير أن ابنة أرنولد تعد صورة طبق الأصل من والدتها ماري مثلما جاء خلال الصور التي عرضوها للثنائى.



ابنة ارنولد شوارزنيجر ووالدتها

على جانب آخر يحرص أرنولد شوارزنيجر على جعل الرياضة جزءًا من روتينه اليوم بكل أشكالها، ومن أهم الأمور التي تعكس ذلك هي ركوبه الدراجات بصورة دائمة، مثلما ظهر مؤخرًا حينما تم رصده وهو يستمتع بذلك بصحبة صديق آخر في شوارع لوس أنجلوس.

ويحرص الممثل أرنولد شوارزنيجر عادة على الاستمتاع بتلك الرحلة بواسطة الدراجة إلى أن يصل إلى شاطئ فينيسيا.

وعلى مر السنين، اعتاد حاكم كاليفورنيا السابق على مشاركة عائلته وأصدقائه برحلات عبر دراجته سواء مع الأبناء باتريك وكريستوفر وجوزيف، أو بناته كريستينا وكاثرين، بجانب رالف مولر.