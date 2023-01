شكرا لقرائتكم خبر عن Avatar: The Way of Water سادس فيلم يدخل موسوعة 2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ستة أسابيع فقط من إطلاقه، تجاوز فيلم Avatar: The Way of Water للمخرج العالمي جيمس كاميرون، حاجز الـ 2 مليار دولار إيرادات في شباك التذاكر العالمية، ليصبح الفيلم السادس في التاريخ والأول منذ تفشي وباء الكورونا، الذي يجتاز تلك المرحلة المرغوبة.

وانضم فيلم الحركة والخيال والفناتزي الجديد إلى نادي حصري يتضمن كلا من Avatar "و" Avengers: Endgame "و" Titanic "و" Star Wars: The Force Awakens "و Avengers: Infinity War.

اصبح المخرج العالمي مسؤول عن ثلاثة من أعلى ستة أفلام في كل العصور، إنه أيضًا المخرج الوحيد الذي لديه ثلاثة أفلام تجاوزت ملياري دولار.

ويقوم ببطولة فيلم Avatar:The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس.

وكان قد مر 12عامًا على طرح الجزء الأول من فيلم الخيال العلمي للمخرج جيمس كاميرون، من بطولة سام ورثينجتون (الذي يلعب دور جيك) وزوي سالدانا (نيتيري).

كما ينافس فيلم Avatar: The Way of Water في قائمة جوائز الجولدن جلوب لـ عام 2023، حيث ظهر اسم الفيلم في اثنين من الفئات لجوائز الجولدن جلوب، التي ستقام في يناير من العام المقبل 2023، وينافس العمل في فئة أفضل فيلم درامى، وينافس أمام The Fabelmans لـ ستيفن سبيلبرج، و Top Gun: Maverick لـ توم كروز.

أما مخرج العمل جيمس كاميرون فظهر اسمه في فئة أفضل مخرج لفيلم حركة، أمام ستيفن سبيلبرج وباز لورمان.