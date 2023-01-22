شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يطرح أغنيته الجديدة "سلام سلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الملحن والمطرب عمرو مصطفى منذ قليل أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "سلام سلام" والتي انتهى من تسجيلها مؤخرًا، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والمنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون عمرو مصطفى في أغنية "سلام سلام" مع كل من الشاعر الغنائي مصطفى ناصر والموزع الموسيقى تيام، والأغنية من ألحان عمرو مصطفى.

وكان الفنان عمرو مصطفى قد طرح أغنية يا دايرة عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وجميع منصات الاستماع في الوطن العربي، من كلمات الشاعر أحمد علي موسى وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تيكو، وهي أولى أغاني مشروعه message song.

وسبق أن حقق عمرو مصطفى نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بأغاني ألبومه الذي حمل اسم غيرك مين، وتصدر محركات البحث في مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل.

كما طرح الفنان عمرو مصطفى أغنية "سيبوه"، رابع أغاني ألبومه الجديد الذى يحمل اسم غيرك مين، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع إسلام الأزرق، جيتار أحمد حسين، كمان زياد ياسر.

بالإضافة إلى ثلاث أغنيات مؤخرا من ألبومه الجديد "غيرك مين"، أبرزها: أغنية "إلا أنا" وهي من كلمات مصطفى إسماعيل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع Luis Robisco، وأغنية "رقصة" التي تخطت 8.4 مليون مشاهدة عبر حساباته الرسمية وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع Emre.