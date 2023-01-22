شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء والدة الفنان أحمد هارون بمسجد عمر مكرم والمطرب فارس أول الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء والدة الفنان أحمد هارون بمسجد عمر مكرم بالتحرير، والتى وافتها المنية يوم الأربعاء الماضي، ويتلقي هارون العزاء بحضور عدد من أقاربه، وكان من أوائل الحضور المطرب فارس.

يذكر أن أحمد هارون قال فى آخر لقاءاته مع الخليج 365 إن دور "أحمد عبد الجبار"، نجل القيادى الجهادى، الذى يجسده ضمن أحداث مسلسل "دنيا جديدة"، من الشخصيات المركبة للغاية، والتى تحتاج لجهد خاص، نظرا لتطورات التفاصيل النفسية للدور فى كل مرحلة يمر بها، مشيرا إلى أن العمل يكاد يكون تعرض لظلم كبير فى الدعاية الخاصة به، لكنه حقق نجاحا كبيرا لدى فئات معينة من الجمهور، مؤكدا أن المسلسل فى عرضه الثانى وبعيدا عن الزحام الرمضانى سيحقق نجاحا أكبر".

وأضاف هارون أن المسلسل من المحطات الدرامية الهامة، والتى يفخر بتقديمها، نظرا لاعتباره عملا اجتماعيا تنويريا، فضلا عن كونه يؤرخ لفترة هامة تمر بها البلاد، بالإضافة إلى مشاركته فى بطولته بجانب فنانين كبار مثل حسن يوسف وأحمد بدير وسامح الصريطى وآخرين.

مسلسل "دنيا جديدة"، من بطولة حسن يوسف وأحمد بدير وسامح الصريطى وأحمد هارون ونيرمين ماهر ومحمد نجاتى وفتوح أحمد وأحمد خليل وعمرو صحصاح وميار الغيطى ونورهان وميريهان حسين، من تأليف مصطفى إبراهيم وإنتاج قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصرى، وإخراج عصام شعبان.