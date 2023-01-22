شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة رانيا شعلان بعد صراع مع مرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت المطربة رانيا شعلان، بعد صراع مع المرض داخل أحد مستشفيات 6 أكتوبر، حيث كانت تعانى رانيا شعلان من مرض سرطان العظام.

وأعلن الفنان حمزة العيلى عن وفاة الفنانة رانيا شعلان عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: "صديقتي الجميلة الطيبة الفنانة الرقيقة رانيا شعلان في رحاب الله، ربنا يرحمك ويجازيكِ بصبرك على مرضك حسنات ورحمات عظيمة ويسكنك جنة الفردوس ويصبر الأهل وأحبابك يا غالية، البقاء والدوام لله".

بدأت رانيا شعلان مشواره الفني بمشاركة الموسيقار فتحي سلامة، في نهاية التسعينيات، حتى استكملت مشوارها الغنائى منذ 13 عامًا تقريبًا، وكانت تقدم أسلوبها الخاص في الغناء وتأليف الكلمات والألحان، ومن أشهر أعمالها "خيال المآتة" و"بحلم".



معاناة رانيا شعلان مع مرض سرطان العظام



اخر صورة للفنانة رانيا شعلان