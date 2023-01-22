شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تحيى حفلاً موسيقيًا فى قبة الغورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنانة الكبيرة نادية مصطفى في حفل غنائي كبير، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت حميدة، في الثامنة مساء اليوم الأحد 22 يناير 2023.

وتقدم نادية مصطفى باقة متنوعة من أشهر الأغاني منها، "احلف بسماها"، "مسافات"، "الصلح خير"، "ألف ليلة"، "أهواك"، "يحلها الحلال"، "سلامات"، "لولا الملامة"، "قولها أنت"، "جاي في إيه"،و "شدوني عينيك".

وكانت الفنانة نادية مصطفى، قد قالت مؤخرا إن الفنان هاني شاكر عشرة سنين طويلة، ويعني لها الكثير، مؤكدة أنه فنان له ثقله وهو أمير الغناء العربي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأنها تتعلم وغيرها من الفنانات منه الكثير والكثير.

وأضافت نادية مصطفى خلال لقائها على قناة الحياة: "أما هاني شاكر الإنسان، فأنا أعرفه منذ فترة طويلة ولن أذكر المدة خوفا من الحسد، هو بالنسبة لي أخ، وأخذ رأيه الكثير من الأمور العائلية، حتى أنني أخذ رأيه في العرسان الذين يتقدمون لأبنتي".

وتابعت: "عندما كان نقيبا للمهن الموسيقية، التمست إنسانيته الكبيرة، وهو كان يحتوي كل الناس التي تلجأ إليه ولم يتأخر يوما على أحد، وأنا فخورة أنه موجود في حياتي".