شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تقاضت 24 مليون دولار مقابل غناء ساعة بحفلها الأخير.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المواقع العالمية مؤخرًا عن أجر بيونسيه في حفلها الأخير في دبي، حيث أكد موقع ديلي ميل أن المغنية الشهيرة تقاضت مبلغ ضخم للغاية مقابل الحفل الذى جاء بعد غياب 4 سنوات من الغناء اللايف، مؤكدة أن السعر وصل إلى 24 مليون دولار بحسب تقرير نشروه مؤخرًا.

وأضاف التقرير أن الحفل لم يتخط ساعة واحدة فقط، إلا أنه كان ضخم للغاية وملفت سواء من حيث الألعاب النارية أو العروض التي استمرت خلال الحفل.



بيونسيه

ألبوم بيونسيه الأخير

وكانت أطلقت بيونسيه أيضًا ألبومها الغنائي الأخير Renaissance فى وقت سابق من العام الذى يحمل اسموعملت عليه طيلة فترة الكورونا، قد استعدت "كوين بي" لجديدها الفني عبر باقة من الأزياء الميتاليكية البراقة التي أبهرت العالم بها، فكل ما ترتديه النجمة يليق بها ولكن الأزياء الميتاليكية تليق بها الأكثر.. إليك سيدتي أجمل ما ارتدته بيونسيه بالميتاليكي مؤخرًا.



بيونسيه

تعاونت النجمة مع العديد من الدور العريقة لإطلاق هذا الألبوم بالحلة التي تليق به ومنها على سبيل المثال غوتشي Gucci وسكياباريللي Schiaparelli وعلايا Alaia وتنوعت الأزياء من جمبسوت وبودي سوت وفسايتن ودروع استعراضية، فاقت توقعاتنا وعملت بيونسيه مع عدة خبراء أزياء لكل منهم بصمته وهويته الخاصة، التي أضفت المزيد من الإبهار على أسلوبها في اللباس. كما نظمت النجمة بمشاركة دار تيفاني اند كو Tiffany &Co في باريس حفلا لألبومها الجديد بعنوان Renaissance Club Party وتزينت بمجوهرات ماسية من وحي الألبوم الجديد.