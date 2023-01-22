شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم محمد هنيدى "نبيل الجميل" يحقق 336 ألف جنيه فى شباك التذاكر ليلة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" بطولة النجم محمد هنيدى إيرادات بلغت 336,775 ألف جنيه وذلك ليلة أمس السبت، لتصل إيراداته لـ 23 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه، ومن المتوقع أن تتزايد ايردات الافلام المعروضة فى السينمات عقب انتهاء فترة الامتحانات.

فيلم "نبيل الجميل أخصائي التجميل" بطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

هنيدى يكشف تفاصيل "نبيل الجميل"

وكان النجم محمد هنيدى قد كشف تفاصيل العمل خلال بث مباشر عبر "فيس بوك" قائلًا "أنا حبيت شخصية دكتور التجميل وحبيت ألعبها لأنه بيتعرض لمواقف كتيرة ودا اللى يهمنى بالنسبة للكوميديا".

وتابع: "وعلى مستوى الحياة فيه ناس كتيرة محتاجة تعمل تجميل من جوا كمان مش من برا بس، فمعنى الفيلم بسيط وجميل، وكل الكرو اجتهد بداية من المخرج والمؤلفين والنجوم المشاركين، الفيلم الهدف الأول منه الضحك وإحنا بنكتبه، نوينا كوميديا هنشوفها من خلال المواقف مش بس إفيهات ما ملهاش لازمة".

ويعرض حاليًا في دور السينما بجوار "نبيل الجميل أخصائي تجميل" فيلم "شلبى" بطولة النجمين كريم محمود عبد العزيز وروبى، كما يعرض فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال ونسرين طافش وحمدى المرغنى وأخرون، إخراج محمود كريم.