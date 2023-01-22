صورة نادرة لـ رشدي أباظة مع شقيقه الأصغر.. ستدهشكم هويته ممثل مصري شهير!

كتب امير فتحي في الأحد 22 يناير 2023 05:49 مساءً - نشرت إحدى الصفحات الفنية المعنية باخبار النجوم والفنانين،صورة نادرة شهدت ظهور الدنجوان الراحل رشدي أباظة مع شقيقه الأصغر الذي أتضح أنه ممثل مصري معروف ولكنه لم يحظى بنفس شهرة أخيه الأكبر.

فعلى درب شقيقه الدنجوان، قرر الشقيق الصغير أن يسير على نفس الدرب، والاتجاه إلى عالم الفن من أوسع أبوابه، بدأها بالدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، لتعلم كل أصول الفن، ليكون فنانًا بالدراسة والموهبة بعيدًا عن شقيقه النجم الكبير رشدي أباظة.. ورغم وسامته والشبه الكبير الذي جمع بينه والدنجوان، إلا أن الفنان فكري أباظة لم يحتل اسمه يومًا أفيشات الأفلام، ولم يحظ يومًا بنفس حجم النجومية.

من هو فكري أباظة؟

فكرى باظة هو فنان مصري والشقيق الأصغر للدنجوان الراحل رشدي أباظة ولكنه لم يحظى بنجوميته وشهرته

ولد فكري أباظة فى 19 يوليو 1950 كانت بدايته فى فيلم (البنات لازم تتجوز) عام 1973 وتوالت أعماله بعد ذلك منها (الحساب يا مدموزيل) عام 1976، ( ضاع العمر ياولدى ) 1978 و ( حتى لا يطير الدخان ) 1984 و(الحكم آخر الجلسة ) 1985 و( حائط البطولات ) 1998و (أيام السادات ) 2001 …و من أبرز أعماله التليفزيونية (سري للغاية ) و( عيش أيامك ) و ( محمود المصري) الذى كان آخر أعماله حيث شارك الراحل فى حوالى 65 عمل فنى .

تزوج الفنان الراحل فكري أباظه من الفنانة المعتزلة حياة قنديل و لديه 3 ابناء منهم ابنتهم شيماء التى تعمل حاليا مدرسة .

كان الراحل قد عكف قبل رحيله على اعداد قصة حياة شقيقه رشدي أباظة ( وهو أخاه من الأب ) ليقدمها في مسلسل تلفزيوني يلعب بطولته صديقه فاروق الفيشاوي ويخرجه عمر عبدالعزيز..ولكنه توفى قبل أن يخرج المسلسل الى النور.

كما كان يخطط مع وزير الثقافة وقتها فاروق حسنى على تخصيص إحدى حجرات دار الأوبرا المصرية لإقامة متحف لمقتنيات شقيقه رشدي أباظة الذي كان يمتلك عدة مسدسات أثرية وبنادق صيد نادرة وساعات يد ثمينة الى جانب متعلقاته الشخصية من الملابس والاكسسوارات والنظارات التي كان يستخدمها في حياته الخاصة ومجموعته الشهيرة من قطع البايب مع بعض الولاعات الذهبية ولكن المشروع لم ينفذ .

توفي فكرى أباظة إثر أزمة قلبية حادة عندما سقط على الأرض داخل ملعب التنس بنادي التوفيقية وهو يمارس رياضته المفضلة فى 18 نوفمبر 2004 .

السيرة الذاتية للدونجوان الراحل :

في ٣ أغسطس ١٩٢٧ ولد الفنان رشدي أباظة، وفى أحد أندية الإسكندرية سنة ١٩٤٨ وفيما كان يلعب البلياردو اكتشفه المخرج السينمائى كمال بركات، وعرض عليه المشاركة في فيلمه الجديد «المليونيرة الصغيرة» مقابل مائة وخمسة جنيهات، وعندما علم والده طرده من البيت إلى أن صار رشدى نجما كبيرا لامعا في سماء الفن،

ومن أشهر أفلامه «تمر حنة» و«امرأة في الطريق» و«رد قلبى» و«صراع في النيل» و«الرجل الثانى» و«المراهقات» و«فى بيتنا رجل» و«الزوجة ١٣» و«صغيرة على الحب» و«حواء على الطريق» و«الحب الضائع» و«غروب وشروق» و«أريد حلا» و«توحيدة والقاضى» و«الجلاد»، وكان آخر أفلامه قبل وفاته «سأعود بلا دموع».

وتزوج رشدي أباظة خلال حياته 5 مرات، أولها من تحية كاريوكا، ولم يستمر الزواج بينهما لأكثر من ٣ سنوات. ثم تزوج من أمريكية تدعى «بربارا»، أنجب منها ابنته الوحيدة «قسمت» وكان يقول عنها إنها «وش السعد»، حيث انهالت عليه البطولات إلى أن حدث الانفصال بينه وبين والدة ابنته، ثم تزوج سامية جمال، واستمر زواجهما نحو ١٨ عاما، إلى أن وقع بينهما الطلاق ثم تزوج صباح، وكان الزواج الأخير في حياته من ابنة عمه المستشار سليمان أباظة، وهى نبيلة أباظة، وكان زواجا تقليديا لترعاه ابنة عمه الوفية أثناء رحلة مرضه الأخير.

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