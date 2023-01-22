شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يحسم موقفه النهائي من بقاء كونتي فى الموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة سكاي سبورت الإيطالية الموقف الحالي للمدرب الإيطالي أنطونيو كانتي، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، بعد السقوط المتواصل للفريق فى الآونة الأخيرة والخروج من المربع الذهبي، على الرغم من البداية القوية وإحتلال الفريق المركز الثالث قبل مونديال قطر الأخير.

وأكدت الصحيفة أن كونتي لن يجدد تعاقده مع الفريق فى الفترة المقبلة، حيث تغيرت الرؤية داخل مسئولي توتنهام من فكرة بقاء المدرب داخل الفريق، والتى أصبحت إدارة الفريق غير مجدية فى الفترة الحالية، فى ظل عدم إحداث طفرة حقيقية مع الفريق فى تجربته هذا الموسم.

وعلى الرغم إلى أن مسئولي توتنهام كانوا متحمسين لتلبية كافة أؤامر كانتي فى سوق الإنتقالات الحالي، بجانب تجديد عقد المدرب وفقا لشروطه الخاصة، إلا أن تذبذب نتائج الفريق أفسدت ذلك المخطط.



كونتي يبدأ رحلة التخطيط للرحيل

وأشارت بعض المصادر المقربة من المدرب أن كونتي يمتلك العديد من العروض القوية فى الفترة الحالية، وعليه سيقرر المدرب خطوته المقبلة بشكل كبير، وإن كان الأقرب هو رحيله عن الدوري الإنجليزي بشكل عام.



توتنهام والبديل المتوقع للفريق

وما زال مسئولي توتنهام يدرسون أكثر من سيرة ذاتية لمدربين للتعاقد مع أحدهم فى الصيف، ولكن يبقي بوتشيتينو الأكثر حظوظًا حتى هذه اللحظة لقيادة الفريق لخبرته الكبيرة ومعرفته بخبايا البيرميرليج.