محمد منير يحصُد جائزة صناع الترفيه الفخرية تقديراً لمسيرته الفنية الاستثنائية

قدم الفنان محمد منير أغنية "الليلة يا سمرة"، وذلك ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أقيم مساء أمس السبت على مسرح بكر الشدى بالرياض، وحصل منير على جائزة خاصة تكريماً لمسيرته الاستثنائية في عالم الغناء.

وصعد منير إلى المسرح، وقدم أغنيته "الليلة يا سمرا" بتوزيع موسيقي جديد ومختلف، وسط تفاعل كبير من حضور الحفل مع المطرب الملقب بالكينج. وبعدها تسلم منير جائزة صناع الترفيه الفخرية تقديراً لمسيرته الفنية الاستثنائية، حيث سلمه الجائزة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية.

وشارك محمد منير في احياء حفل JOY AWARDS كل من أحمد سعد، فرقة كايروكي، نانسي عجرم، راشد الماجد، مروان خوري، داليا مبارك، رحمة رياض REMA، فرقة group Sadeck Berrabah.

جائزة صناع الترفيه هي أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن تنظيم الهيئة العامة للترفيه، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. يجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

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