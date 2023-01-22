أحمد عز ينال جائزة الممثل المفضل في حفل "Joy Awards" ووجه الشكر للفنان كريم عبدالعزير

نال الفنان أحمد عز، جائزة الممثل المفضل عن فئة السينما عن بطولة فيلم "كيرة والجن"، التي تنافس عليها كل من كريم عبدالعزيز، أحمد حلمي، تيم حسن، وذلك خلال حفل Joy award الذي أقيم مساء أمس السبت على مسرح بكر الشدي في الرياض بالمملكة العربية السعودية. أحمد عز تسلم الجائزة من النجمة المصرية ياسمين صبري وقال في كلمة للحضور، ضمن فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards، مساء أمس السبت: سعيد لوجودي معكم بين هذه الكوكبة من الفنانين، شكراً للجمهور الذين صوتوا لي، وأقول ليسرا وحشتيني، أنتِ وش السعد عليا.

وأضاف: الجائزة أنا مستهلهاش لوحدي، يستحقها كل اللي اشتغلت معهم في فيلم (كيرة والجن)، وأقول للمخرج مروان حامد، شكراً على مجهودك وتعبك.وتوجه بالشكر للفنان كريم عبدالعزير، معقباً: أخويا وصاحبي ويستاهلها أكتر مني، دي جائزتنا جميعاً، إللي شفته من تنظيم وحالة فنية يخلينا نروح للعالمية، إحنا قادرين نعمل ده وأتمنى نحققه.

ونال نال فيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد جائزة أفضل فيلم، وأفضل ممثل وأفضل ممثلة، وذلك في حفل توزيع جوائز Joy Awards، على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

ووجه المخرج مروان حامد الشكر لجميع طاقم الفيلم وأبطاله، كما حصلت الفنانة هند صبري على جائزة أفضل ممثلة سينما، عن تجسيدها دور دولت فهمي في فيلم «كيرة والجن»، وأهدت الجائزة لطاقم الفيلم وشركة سينرجي للإنتاج. جائزة صناع الترفيه هي أضخم حفل يحتفي بصناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويُقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن تنظيم الهيئة العامة للترفيه، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاث عشرة جائزة. يجمع ألمع النجوم والمشاهير في مكان واحد، ويتضمن عروضاً ومراسم متنوعة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :