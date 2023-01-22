الكشف عن تطورات الحالة الصحية للموسيقار المصري حلمي بكر

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر بياناً رسمياً لتوضيح تطورات الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر، وكشف سبب تواجده حتى اللحظة داخل غرفة العناية المركزة رغم الإعلان سابقاً عن استقرار حالته الصحية، وتبين أن حلمي بكر يعاني من التهاب شديد في الشعب الهوائية وزيادة في سرعة ضربات القلب، إضافة لمتاعبه الأساسية مع مرض السكر وقصور الكلى. وأكد الدكتور محمد عبدالله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، في بيان رسمي أن الموسيقار حلمي بكر يعاني من التهاب شديد بالشُعب الهوائية مما أثر بشكل سلبي على سرعة ضربات القلب، والحمد لله على تحسن الوضع تدريجياً.

وأضاف البيان: كما يعاني من مياه زائدة بالقدمين بسبب زيادة معدل الأملاح بالجسم، وأيضاً نحمد الله أن المياه بالقدمين في حالة استقرار ملحوظ.وتابع البيان: ويتوجه النقيب العام مصطفى كامل بالشكر للطاقم الطبي بالعناية المركزة على التحسن الملحوظ للموسيقار حلمي بكر خلال الساعات القليلة الماضية.

وسبق أن كشف عاطف إمام، عميد معهد الموسيقى العربية السابق، عن تعرض الموسيقار حلمي بكر لأزمة صحية دخل على أثرها العناية المركزة، متأثراً بمضاعفات ارتفاع في معدلات السكر بالدم، مع وجود قصور في الكلى تسبب في زيادة المياه بالجسم والقدمين، لافتاً إلى أن بكر حالته صارت مستقرة.

ونشر عاطف إمام صورة له برفقة حلمي بكر من داخل المستشفى، وعلق عليها عبر حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك قائلاً: ربنا يشفيه ويعافيه الموسيقار الكبير الأستاذ حلمي بكر وشكراً للأستاذ الدكتور محمد عساسة استشاري القلب والأوعية الدموية.

وأكد الدكتور عاطف إمام إن حلمي بكر يعاني من قصور في الكلى تسبب في زيادة المياه بالجسم والقدمين وارتفاع في سكر الدم، ويمكث حالياً في العناية المركزة. وأضاف: تم التعامل مع الحالة ويتماثل حالياً للشفاء.

أشار إلى أن حلمي بكر كان يقوم بتسجيل حوار مع أحد البرامج، وبعد انتهاء التصوير شعر حلمي بكر بأنه لا يستطيع الحركة، وتواصل فريق إعداد البرنامج مع الدكتور عاطف إمام الذي أسرع بالذهاب إلى حلمي بكر ورافقه للمستشفى، ودخل العناية المركزة.

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