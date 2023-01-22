شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى تنعى والد زوجها: فقدت أبا حقيقيا بالنسبة لى.. سأتذكرك دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة اللبنانية رزان مغربى والد زوجها الذى توفى أمس، وكتبت كلمات مؤثرة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعىى فيس بوك قالت فيها، "اليوم فقدت والد زوجي، كان أبًا حقيقيًا بالنسبة لى، سوف يتذكرك دائمًا، أرجو أن تدخله فى صلواتك اليوم".

ولم تنشر رزان أى شىء يتعلق بموعد تشييع الجنازة أو مكان وموعد العزاء، ولكن قام عدد كبير من متابعيها وأصدقائها وزملائها الفنانين بتقديم واجب العزاء على صفحتها.





وفى سياق مختلف، أكدت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، أن دور بديعة مصابني في مسلسل "الضاحك الباكي" من أجمل الأدوار التي أدتها في مسيرتها الفنية وبداية لها في أعمال الدراما، قائلة: "دور بديعة مصبني بداية ليا في أعمال الدراما".

وعبرت الفنانة رزان مغربي في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل على قناة سي بي سي، عن سعادتها بكواليس تصوير مسلسل الضاحك الباكي وفريق العمل، إضافة إلى أزياء المسلسل المميزة، موجهة الشكر إلى مؤلف المسلسل محمد الغيطي، والمخرج محمد فاضل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لما قدمته في هذا المسلسل.

وتابعت، "عيشت أجمل كواليس في العالم، وفريق العمل رائع، وفردوس عبد الحميد نجمة كبيرة، وكنت عايشة مع التاريخ والأغاني والرقصات والاستعراضات عظيمة.. محمد فاضل قدم ليّ نصائح متعددة في مسلسل الضاحك الباكي ودور بديعة مصابني كان مكثف، وهذا المسلسل محتاج شهر رمضان".