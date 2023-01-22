شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيي حفلا أسطوريا في دبي كامل العدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الهضية عمرو دياب حفلا جماهيريا غفيرا في جبل ميديا سيتي بدبي، وحرص الجمهور على حضور الحفل حيث توافدوا بأعداد غفيرة قبل انطلاقه بساعات، مما جعل الحفل هو الأضخم في دبي حتى الآن.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل فاصلا من أشهر أغانية مثل يا أنا يالأ، لو اتساب، بحبه، وياه، تملي معاك، ميدلي أغاني قديمة، قصاد عيني، راجع، زي ما انتي، عاملة إيه دلوقتي، نور العين، العالم الله، انت الحظ، اللي عدى، سنجل، وهتتدلع. وكان عمرو دياب قد أحيا حفلا كبيرا في سلطنة عمان مساء الجمعة الماضية .

عمرو دياب من حفلته بدبى

عمرو دياب من حفلته بدبى



عمرو دياب من حفلته بدبى

يذكر أن آخر أغنيات النجم عمرو دياب أغنية "مضحوك علينا"، والتى افتتح بها عام 2023، من كلمات محمد البوغة وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج و ديجتال ماستر أمير محروس وتسجيل اندرو داوود وشيري شكري، وياتى طرح الأغنية بعدما روج لها الهضبة ببرومو مشوق نشره على حسابه بموقع "إنستجرام" فى بداية العام الجارى.

واستعرض برنامج الدوم في موسمه الثاني الذي يذاع على قناة DMC، المسيرة الفنية للهضبة عمرو دياب، وذلك خلال فيلم قصير، تزامناً مع عرض متسابقى محافظة بورسعيد، فقد عرض الفيلم بدايته في محافظة بورسعيد مرورا بمعرفته بهاني شنودة، وحتى أصبح من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي.