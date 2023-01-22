شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوى يشارك فى بطولة مسلسل "مذاكرات زوج" مع طارق لطفى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب نور النبوى، في بطولة مسلسل "مذكرات زوج" بطولة النجم طارق لطفى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، والمكون من 15 حلقة، من إنتاج شركة أروما أستديوز، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادى.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة، وتحديداً بعد الإنتهاء من كافة التحضيرات والاستعدادت للعمل، بالإضافة إلى الإنتهاء التعاقد مع الممثلين للبدء في تصوير المسلسل للحاق بالعرض الرمضانى .

مسلسل "مذكرات زوج" مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويشارك في بطولته خالد الصاوى وتجرى الشركة المنتجة التعاقدات مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير قبل نهاية يناير الجارى.

وقدم طارق لطفى مسلسل "جزيرة غمام" في شهر رمضان الماضى، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.

يشار إلى أن آخر أعمال نور النوى، مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة النجم خالد النبوى، وإسلام جمال ونور اللبنانية وأنوشكا، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين، إخراج محمد سلامة .