شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى هيث ليدجر..أيقونة هوليود الذى نال الأوسكار بعد وفاته بسبب الجوكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 22 من يناير مع ذكري رحيل أحد أهم أيقونات هوليود والسينما العالمية برمتها الممثل الراحل هيث ليدجرالذي يعتبر مصدر إلهام بالنسبة للملايين حول العالم بسبب لعبه وتجسيده دور الجوكر ببراعة شديدة بفيلمه الشهير "ذا دارك نايت" والذى يعتبر الجزء الثاني من سلسلة أفلام بات مان الذي أخرجها كريستوفر نولان.

هيث ليدجر الذي قدم العديد من الأدوار الهامة في مسيرته رغم وفاته في سن صغير حيث أتم أثناء وفاته 28 عام فقط، إلا أنه وبفضل الأداء الأسطوري في فيلم "ذا دارك نايت" وضعته إحصائية أجراها موقع ROTTEN TOMATOES، أن تلك الشخصية، هى أكثر الشخصيات التى لا تنسى فى آخر 21 عاماً لما كان لها من تأثير وصدى كبير في عالم السينما.

وخلال التقرير التالي نسلط الضوء علي أفضل ثلاثة مشاهد خلال هذا الفيلم جسدها هيث ليدجر ببراعة شديدة ولا زالت إلي الآن محل إعجاب من وجهة نظر النقاد والجماهير.

أحد أهم مشاهد الفيلم الذى عرض عام 2008

المشهد الذى سرد فيه حكايته

وكان تم منح الممثل الراحل هيث ليدجر جائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد بعد رحيله الصادم فى 22 يناير عام 2008 بسبب جرعة من المهدئات الطبية، وأيضا مُنح جائزة Golden Globe وجوائز أخرى كثيرة.

وتم عرض فيلم وثائقى "I Am Heath Ledger" عن حياة هيث ليدجر فى 2017، واثيرت مزاعم حول أسباب رحيله، لكن شقيقته كيت نف المزاعم وأكدت أن وفاته بسبب تأثره بشخصية الجوكر مجرد شائعاتوأن تجسيده لتلك الشخصية كان متعة وتسلية بالنسبة له.

النجم الأسترالى من مواليد 4 أبريل 1979 تزوج من الممثلة ميشيل وليامز وأنجب منها طفلته الوحيدة، كما نال خلال مسيرته الفنية عددا من الجوائز منها عن دوره فى فيلم "Brokeback Mountain" وفيلم "The Patriot" عام 2000.