شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال قدمها المطرب ماهر العطار.. فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الأحد ذكرى ميلاد المطرب ماهر العطار أبرز الفنانين الذى ظهر فى خمسينات القرن الماضي، حيث جمع بين الغناء والتمثيل فى وقت واحد، وترك بصمة كبيرة لجمهوره في عدد من أعماله .

ولد ماهر العطار عام 1939 بحي باب الشعرية بمحافظة القاهرة، حصل على بكالوريوس التجارة عام 1965، ثم دبلوم المعهد العالي للموسيقى العربية عام 1960.

وكانت بداية شهرة ماهر العطار من خلال أغنية بلغوه مع الملحن محمد الموجي، ليقتحم بعد ذلك مجال التمثيل، حيث شارك بدور صغير في فيلم أنا وأمي عام 1957.

إنطلاقه ماهر العطار الحقيقية كانت حين شارك بفيلم إحترسي من الحب عام 1959 .

ثم شارك ماهر العطار في عدة أعمال من أبرزها النغم الحزين، لقاء الغرباء، عُرف أيضاً بنشاطه النقابي وتولى مناصب نقابية في نقابة الموسيقيين أكثر من مرة.

من أشهر أغنييات الفنان ماهر العطار : داب قلبي، قلبي سألته عليك، الصبر طيب ، حيث تعاون مع عدد كبير من الملحنين، بينهم الموسيقار محمد الموجي.

بعد فترة من مشاركته فى الأعمال الفنية قرر الفنان ماهر العطار الابتعاد عن الفن ، وذلك ببسبب حبه للسياسة ، إذ عمل عضو مجلس محلي لفترة طويلة، وبعدها عمل العطار مستشارا لوزير الثقافة.

للفنان ماهر العطار بنتا وولدا، وعملت ابنته التي تدعى ريهام في مجال الإرشاد السياحي بينما دخل ابنه وهو الفنان أحمد العطار المجال لفنى، حيث ذاعت شهريته بعد تقديم أغنية "عندي بالدنيا"، كما قدم ألبوم "حلم حياتي"، واختفى عن الساحة الفنية بعد ذلك.

ورحل الفنان ماهر العطار عن عالمنا العام قبل الماضى عن عمر يناهز الـ 80 عاماً ، بعد اصابته بالتهاب في الشعب الهوائية وضيق في التنفس